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А вы видели игрушечный бластер Nerf на тысячу пуль?
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А вы видели игрушечный бластер Nerf на тысячу пуль? 

Tlum.ru 52 минуты назад
Фото: Tlum.ru
Кому, как не бывшему ведущего «Разрушителей легенд», могло прийти в голову создать детский бластер на тысячу пуль? Да, Адам Сэвидж и раньше мастерил что-то подобное — винтовку для «секретного Санты» и пулемет, где вместо пуль — шарики для настольного тенниса.
На этот раз в его руки попал бластер Nerf, который Сэвидж «немного» модернизировал. А именно — прикрепил к нему магазин на тысячу зарядов. Получилось не сразу. Магазин расположился сверху, а потому — мешал целиться. Пришлось дорабатывать бластер, добавлять к нему отдельный прицел. А еще Сэвидж поставил его на подставку, чтобы удобнее было стрелять с земли, и украсил деталями от других игрушек.
Лучше всего это оружие справляется с динозаврами. Не верите? Мотайте сразу на 35-ую минуту и наслаждайтесь шоу!
Источник: Tested
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