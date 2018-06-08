22 крутые и нелепые вывески, мимо которых нельзя пройти равнодушно

Современные города перенасыщены вывесками и рекламными щитами. Поэтому владельцы заведений находят необычные способы привлечь внимание прохожих. Креатив на грани фола интригует, смешит, вызывает возмущение, интерес и другие эмоции, но главное — не оставляет равнодушным. Собрали для вас самые креативные вывески и таблички с улиц разных городов мира.

Когда хозяин хочет блеснуть оригинальностью Может быть эта дверь ведёт в Нарнию? «Искал нотариуса, трижды прошёл мимо этой вывески» А в книгах всегда пишут правду? Угрозы по-русски Угрозы по-английски

«Почему ты мусоришь?

Я осёл.

Мне плевать на природу.

За мной до сих пор убирает мама.

Все варианты ответа верны».

Международный язык картинок Вот оно что! В этом магазине вы не сможете купить электроутюг и электрочайник Отзывы от благодарных клиентов… «Вниманию владельцев собак: убирайте за своими питомцами. Спасибо. Вниманию собак: Ррррр, гав, вуф». Когда терпение лопнуло Кушать подано, садитесь… Для тех, кто любит читать длинные послания «В жизни, как и в бейсболе, важно количество раз, когда ты смог благополучно вернуться домой» «Если бы коты могли отвечать на наши СМС, они бы не стали». Зоомагазин не успел напечатать вывеску, но эта уже прекрасна А вот тут владелец действительно постарался И сообщение для всех беспокойных родителей начинающих спортсменов

«Пожалуйста, помните:

1. Это ДЕТИ.

2. Это ИГРА.

3. Тренеры работают на волонтёрских началах.

4. Арбитры тоже ЛЮДИ.

5. Вашего ребёнка не просматривает команда «Милуоки Брюэрс» сегодня

Спасибо».