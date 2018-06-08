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22 крутые и нелепые вывески, мимо которых нельзя пройти равнодушно
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22 крутые и нелепые вывески, мимо которых нельзя пройти равнодушно 

Ридус 33 минуты назад
Фото: Ридус
Современные города перенасыщены вывесками и рекламными щитами. Поэтому владельцы заведений находят необычные способы привлечь внимание прохожих. Креатив на грани фола интригует, смешит, вызывает возмущение, интерес и другие эмоции, но главное — не оставляет равнодушным. Собрали для вас самые креативные вывески и таблички с улиц разных городов мира.
Когда хозяин хочет блеснуть оригинальностью Может быть эта дверь ведёт в Нарнию? «Искал нотариуса, трижды прошёл мимо этой вывески» А в книгах всегда пишут правду? Угрозы по-русски Угрозы по-английски
«Почему ты мусоришь?
Я осёл.
Мне плевать на природу.
За мной до сих пор убирает мама.
Все варианты ответа верны».
Международный язык картинок Вот оно что! В этом магазине вы не сможете купить электроутюг и электрочайник Отзывы от благодарных клиентов… «Вниманию владельцев собак: убирайте за своими питомцами. Спасибо. Вниманию собак: Ррррр, гав, вуф». Когда терпение лопнуло Кушать подано, садитесь… Для тех, кто любит читать длинные послания «В жизни, как и в бейсболе, важно количество раз, когда ты смог благополучно вернуться домой» «Если бы коты могли отвечать на наши СМС, они бы не стали». Зоомагазин не успел напечатать вывеску, но эта уже прекрасна А вот тут владелец действительно постарался И сообщение для всех беспокойных родителей начинающих спортсменов
«Пожалуйста, помните:
1. Это ДЕТИ.
2. Это ИГРА.
3. Тренеры работают на волонтёрских началах.
4. Арбитры тоже ЛЮДИ.
5. Вашего ребёнка не просматривает команда «Милуоки Брюэрс» сегодня
Спасибо».
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