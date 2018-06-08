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Работу ярмарки выходного дня оценили активисты «Народного контроля»
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Работу ярмарки выходного дня оценили активисты «Народного контроля» 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Представители проекта «Народный контроль» организовали рейд по проверке работы ярмарки выходного дня в районе Бирюлево Западное на Булатниковской улице.
«В целом, все нормы и правила торговли соблюдены, жалоб от посетителей не было», — отмечает участница рейда Лидия Жиглова.
Единственным недочетом было несоблюдение товарного соседства — активисты заметили чеснок, который лежал рядом с яблоками и клубникой. После замечания проблема была сразу же устранена.
Такие проверки командой активиста будут проводиться и в дальнейшей на территории всего Южного округа столицы.
Отметим, что на местной ярмарке выходного можно приобрести свежие фрукты и овощи, а также мясные и молочные продукты питания.
Фото: Лидия Жиглова
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