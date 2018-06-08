Работу ярмарки выходного дня оценили активисты «Народного контроля»

Представители проекта «Народный контроль» организовали рейд по проверке работы ярмарки выходного дня в районе Бирюлево Западное на Булатниковской улице.

«В целом, все нормы и правила торговли соблюдены, жалоб от посетителей не было», — отмечает участница рейда Лидия Жиглова.

Единственным недочетом было несоблюдение товарного соседства — активисты заметили чеснок, который лежал рядом с яблоками и клубникой. После замечания проблема была сразу же устранена.

Такие проверки командой активиста будут проводиться и в дальнейшей на территории всего Южного округа столицы.

Отметим, что на местной ярмарке выходного можно приобрести свежие фрукты и овощи, а также мясные и молочные продукты питания.

Фото: Лидия Жиглова