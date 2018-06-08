Многожёнство у славян: как это было

«Семейная жизнь человека Древней Руси достаточно сильно отличалась от нынешней», — писал Долгов, автор научного труда «Древняя Русь: мозаика эпохи». Коренное отличие кроется в форме брака. Среди населения, особенно в языческие времена, было распространено полигамия или многоженство.

Если б я был славян

Наличие нескольких супруг не было привилегией исключительно князей и знати. Некоторые законодательные акты свидетельствуют о распространении многоженства и среди рядовых жителей.

Многоженство считалось вполне себе обычной реалией. Летописец Нестор, автор «Повести временных лет», с порицанием пишет о радимичах и вятичах. Причина негодования в том, что соседние славянские племена «имяху же по две и по три жены». Также автор приходит к выводу, что настолько обширная половая свобода была неограниченной, потому что браков как таковых не существовало.

После появления Церкви союзы закреплялись официально. Подтверждение полигамных браков присутствует в списках «Пространной правды». В них рассматривалась ситуация, когда в разделе имущества участвовали дети многочисленных жён покойника. Устав Ярослава позволяет полагать, что новые супруги могли появляться одновременно, а не вследствие официального развода с бывшей женой или её кончины: «Аже моуж оженится иною женою, а съ старою не роспустится…», «Аще имеет две жены водити…».

Церковная осторожность

Принятие христианства в 988 году хоть и внесло значительные коррективы в жизнь народа, но не отменило многожёнство полностью. Церковь стремилась подчинить семейные отношения своему влиянию, но занять строгую позицию в отношении запрета на полигамию не могла из-за боязни выпасть как зарождающийся социальный институт и потерять прихожан. Нежелание Церкви занимать шаткое положение отразилось в «Вопрошании».

Когда монах Кирик спросил у Новгородского епископа Нифонта, как следует наказать семьянина, который помимо жены состоит в отношениях с другими женщинами, новгородский епископ ответил: «Не добро». Нифонт предложил наказать супруга-многожёнца штрафом, а развод, по мнению служителя Церкви, в такой ситуации неуместен.

В данном вопросе политика Церкви была следующей: брак нужно обязательно оформлять венчанием, а служители должны следить, чтобы благоговение получал только один союз. Конечно, это в корне не изменило ситуацию, но послужило началом формирования «правильного» отношения к семейной жизни, в частности, к единобрачию.

Древнерусские Дон Жуаны

Существует мнение, что у князя Игоря женой была не только Ольга. Это утверждение не доказано. А вот Ярополк Святославович без стеснения сватался к полоцкой княжне Рогнеде, будучи женатым на греческой красавице. Владислав Бахревский в книге «Ярополк» относит это событие к 975 году. Сватовство киевского князя описывается в Начальной и Лаврентьевской летописях. В обеих версиях Рогнеда Полоцкая отвергает другого жениха (Владимира) и говорит: «Не хочю розути робичича, но Ярополка хочю». Самым популярным полигамным «коллекционером» был Владимир I. Он был решительно настроен, чтобы отбить у своего брата Ярополка чудесную Рогнеду. Завоевать красавицу удалось, она стала «водимой» женой князя.

Помимо полоцкой княжны у Владимира были еще четыре официальные жены и согласно летописному счету около 800 наложниц. Принятие христианства утихомирило «древнерусского султана»: князь отказался от полигамии и женился на византийской царевне Анне. Рогнеде «коллекционер в отставке» заявил: «Я крещен теперь, принял веру и закон христианский, теперь мне следует иметь одну жену, которую и взял я в христианстве, ты же избери себе кого-либо из моих вельмож, и я тебя выдам за него».

Постепенно явление многоженства утихает. Одно из последних свидетельств существования полигамии зафиксировала Смоленская уставная грамота в XII веке. В ней сказано, что двоежёнство входит в сферу церковной юрисдикции. Намного дольше просуществовало смежное с многожёнством явление — наложничество.