Ещё
Дэвид и Виктория Бекхэм опровергли слухи о возможном разводе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дэвид и Виктория Бекхэм опровергли слухи о возможном разводе 

РИА «ВистаНьюс» 2 часа назад
В западных изданиях появилась информация о возможном расторжении брака между Дэвидом Бекхэмом и его женой Викторией. Однако семейная пара опровергла подобные слухи, назвав их чушью.
Не только СМИ, но и пользователи интернета стали писать о том, что бывший футболист Дэвид и дизайнер одежды Виктория готовятся расторгнуть брак. Одной из причин для этого могло стать решение то, что футболист на данный момент проживает в Майами, где находится по работе. Дополнительным поводом для внимания стало то, что букмекеры сначала открыли приём ставок на развод семейной пары, а затем приостановили.
Сами звёзды опровергли подобные слухи. На странице Виктории Бекхэм в социальной сети появилась публикация, в которой она написала, что скучает по своему супругу, который сейчас находится далеко. Помимо этого в одном из интервью она отметила, что никаких поводов для мыслей о возможном расторжении браков семейная пара не давала. В свою очередь Дэвид Бекхэм также опроверг подобные слухи.
Это неполный текст новости
РИА «ВистаНьюс»: последние новости
Три красотки из Ярославля претендуют на обложку MAXIM‍ В Британии скончался друг принцессы Дианы Дмитрий Тарасов решился на партнерские роды
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади40
Началова рассекретила богатого жениха10
Истинные лица знаменитостей
5 шокирующих фактов о клубнике4
Диета для ленивых: минус 5 кг за 7 дней2
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение