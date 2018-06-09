Дэвид и Виктория Бекхэм опровергли слухи о возможном разводе

В западных изданиях появилась информация о возможном расторжении брака между Дэвидом Бекхэмом и его женой Викторией . Однако семейная пара опровергла подобные слухи, назвав их чушью.

Не только СМИ, но и пользователи интернета стали писать о том, что бывший футболист Дэвид и дизайнер одежды Виктория готовятся расторгнуть брак. Одной из причин для этого могло стать решение то, что футболист на данный момент проживает в Майами, где находится по работе. Дополнительным поводом для внимания стало то, что букмекеры сначала открыли приём ставок на развод семейной пары, а затем приостановили.

Сами звёзды опровергли подобные слухи. На странице Виктории Бекхэм в социальной сети появилась публикация, в которой она написала, что скучает по своему супругу, который сейчас находится далеко. Помимо этого в одном из интервью она отметила, что никаких поводов для мыслей о возможном расторжении браков семейная пара не давала. В свою очередь Дэвид Бекхэм также опроверг подобные слухи.

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