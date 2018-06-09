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Виктория и Дэвид Бекхэм прокомментировали слухи о разводе
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Виктория и Дэвид Бекхэм прокомментировали слухи о разводе 

Peopletalk 42 минуты назад
Фото: Peopletalk
Виктория (44) и Дэвид Бекхэм (43) — одна из самых крепких знаменитых пар. Конечно, в СМИ периодически появляются слухи о его романах, но Вики не обращает на них внимания.
Но недавно зарубежные таблоиды написали, что Виктория и Дэвид больше не видят смысла жить вместе. Какое-то время назад Дэвид Бекхэм решил пожить отдельно от семьи. При этом даже в другой стране. Говорили, что Бекхэм хочет сосредоточиться на своём бизнесе и уйти с поста директора Victoria Beckham Ltd.
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Но сегодня представитель Виктории опроверг слухи о разводе знаменитостей. «Фальшивые новости распространяются в социальных сетях. Изданиям, которые решили опубликовать такой мусор, должно быть стыдно», — заявил инсайдер.
Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм в браке с 1999 года. Они воспитывают четырёх детей: 19-летнего Бруклина, 15-летнего Ромео, 13-летнего Круза и 6-летнюю Харпер. И мы верим, что они forever and ever.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/viktoriya-i-devid-bekhem-prokommentirovali-sluhi-o-razvode/
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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