Созданы трусы, которые спасают от удара по яйцам

Есть немало вещей, которые способны заставить мужчин плакать: прогоревшая ставка, проигрыш любимой команды, трогательная новость о том, что собакам во сне снится их хозяин, концовка второго «Терминатора». Но ничто так не заставляет выходить слезное озеро из берегов, как хороший, прицельный удар по яичкам. И если верить бывалым гражданам, то больнее всего по этому нежнейшему месту бьют дети. Твои собственные дети. В доказательство этому они выпустили ролик, в котором собраны самые смертоносные смэкдауны «невинных ангелочков» в область «мужской силы». https://youtu.be/OfhL5PG6Xo4 Смотреть этот шок-контент и правда страшно: даже подборки аварий, заснятые на видеорегистраторы, и кадры пыток в тюрьме «Гуантанамо» выглядят не так ужасающе. В такие моменты начинаешь понимать людей, которые говорят, что от детей ничего хорошего ждать не нужно. Каждый отец или брат, и уж тем более дед, ощущал болезненное, неловкое прикосновение детской ноги в нежнейшем районе. Косолапое чудище, которое прыгает на пах, наступает, ударяет ногой или бьет другим предметом, как правило, делает это случайно, хотя иногда имеет место быть и злой умысел. Поэтому компания Fridababy решила встать на защиту мужского достоинства, а заодно и срубить как можно больше денег, и выпустила трусы, способные защитить отцов от внезапных нападений со стороны детей. Как гласит рекламный слоган: «Да, даже годовалые девочки могут причинить крупному, здоровому мужчине сильную боль, к которой он не готов». Во всяком случае выглядит это удобнее, чем традиционный бандаж. А ведь технология проста до безобразия: спереди в карман боксеров вшита упругая подушечка, которая смягчает случайные удары пятками и головой. Правда, в уличной драке от ударов равного по силе бойца она не защитит. Исходя из этого, они могли бы стоить дешевле заявленных $28. Надеемся ты понял, что мы не трусы рекламируем, а предупреждаем, кто может ударить тебя по яйцам в самый неожиданный момент.