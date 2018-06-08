Амаль Клуни вышла на сцену, чтобы рассказать о супруге

Амаль Клуни (Amal Clooney) впервые появилась на сцене для того, чтобы публично рассказать о ее муже. Это произошло во время церемонии вручения наград за достижения в кинематографе American Film Institute’s 2018 Life Achievement Award Gala Tribute.

Мероприятие проходило в Dolby Theatre в Голливуде. Амаль начала свою речь с упоминания о том, как сильно она нервничает. Адвокат по вопросам защиты прав сказала: «Мне значительно проще обращаться к суду, чем к публике, и я делаю это впервые сегодня только для того, чтобы рассказать о моем муже и всех его достижениях».

«Вот несколько вещей, которые вы можете не знать о Джордже, — сказала она. — Во-первых, он джентльмен во всех смыслах этого слова, что редко встречается теперь и даже выглядит старомодным. Все, кто знает его, даже те, кто противостоит ему в политике или имеет с ним профессиональные разногласия, скажут вам, что он никогда не забывал о своих манерах джентльмена из Кентукки».

Амаль также отметила, что Джордж очень скромный, однако его заслуги в кинематографе и талант трудно не заметить, пишет justjared.com. «Среди всех его достоинств могу отметить его умение быть потрясающим мужем и отцом. Мы встретились, когда мне было 35, и я вполне уже смирилась с мыслью, что останусь старой девой. Но с ним я очень быстро поняла, что не хочу никогда быть с кем-либо другим», — призналась Амаль.

Источник фото: Instagram