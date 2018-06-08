В День России запланирован фестиваль национальных свадеб

12 июня в парке имени Льва Толстого в Химках пройдет ежегодный фестиваль национальных свадеб под лозунгом «Одна страна— одна семья». Пары из разных уголков страны представят традиционные наряды и свадебные обряды, дадут гостям фестиваля возможность познакомиться с народным мастерством и кухней.

В разное время среди участников оказывались «молодожены» из Поволжья, Северного Кавказа, на этот раз ожидается прибытие делегаций из Бурятии, Кабардино-Балкарии, Якутии и Северной Осетии.

Гвоздем празднования будет публичное поздравление супружеских пар, справляющих юбилей своего брака.

Организаторы убеждены, что проведение такого фестиваля развивает толерантность и интерес к разным культурам.