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В День России запланирован фестиваль национальных свадеб
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В День России запланирован фестиваль национальных свадеб 

Национальный Туристический Союз 40 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
12 июня в парке имени Льва Толстого в Химках пройдет ежегодный фестиваль национальных свадеб под лозунгом «Одна страна— одна семья». Пары из разных уголков страны представят традиционные наряды и свадебные обряды, дадут гостям фестиваля возможность познакомиться с народным мастерством и кухней.
В разное время среди участников оказывались «молодожены» из Поволжья, Северного Кавказа, на этот раз ожидается прибытие делегаций из Бурятии, Кабардино-Балкарии, Якутии и Северной Осетии.
Гвоздем празднования будет публичное поздравление супружеских пар, справляющих юбилей своего брака.
Организаторы убеждены, что проведение такого фестиваля развивает толерантность и интерес к разным культурам.
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