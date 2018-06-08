Почему бояре носили ложки в карманах

Столовые приборы на Руси были предметом хозяйской гордости и указывали на благосостояние. Перед тем как идти на пир, бояре предусмотрительно брали с собой собственные ложки. За столом всегда собиралось много народу, а блюда раздавались одним общим черпаком.

Чтобы не пользоваться чужим столовым прибором, они всегда носили при себе собственный. Тому, кто не удосужился запастись ложкой, приходилось есть руками.

За голенищем и в гостях

Традиция носить ложку за голенищем сапога сохранялась в России вплоть до XIX века. И не только бояре её поддерживали. Любой солдат («служивый») всегда имел за голенищем деревянную ложку. В походе она могла пригодиться в любой момент. Голенище сапога считалось самым подходящим местом для хранения: оттуда деревянную «кормилицу» легко достать и также быстро можно спрятать.

В связи с этой традицией у бояр появилась одна шутка, пользовавшаяся большой популярностью. Зажиточные русские люди общались с иностранцами и бывали у них в гостях. При этом всегда приходилось сталкиваться с различиями в культурах. У экономных немцев, голландцев и французов не было принято сразу же усаживать гостей за стол и потчевать всем, что только «Бог послал» (как было заведено на Руси).

Русские бояре порой приходили в гости к иностранцам и сразу же в шутку доставали из голенища ложки, намекая тем самым на свое намерение основательно пообедать. Обескураженные хозяева тут же ударялись в панику, доставляя большое удовольствие шутникам. Для русского человека накормить гостя «от пуза» было делом чести, а жадность иностранцев казалась настоящей дикостью, потому иностранцы часто становились объектами шуток.