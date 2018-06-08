Знаменитости, которые пытались покончить с собой, но ничего не вышло

Находясь на пике популярности, Бритни пыталась свести счеты с жизнью аж три раза. Третья попытка случилась, когда певица находилась на реабилитации в специализированной клинике. Знаменитая красотка пыталась повеситься, соорудив петлю из простыни. К счастью, персонал больницы подоспел вовремя вытащил Бритни из петли. Надеемся, сейчас она жалеет о прошлом.

Ни для кого не секрет, что в юности у Дрю Бэрримор были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Вместе с матерью она тусовалась на вечеринках и рано начала злоупотреблять алкоголем и наркотиками. А в подростковом возрасте у нее случились еще и серьезные проблемы с психикой. Как-то раз после выписки из реабилитационного центра Дрю пыталась покончить с собой. Она нанесла себе несколько ударов ножом, но, к счастью, все обошлось.

Холли Берри

Мысли о суициде появились у Холли Берри после расставания с Дэвидом Джастисом . Актриса хотела уйти из жизни безболезненно, поэтому заперлась в машине и пыталась надышаться угарным газом. Хорошо, что поблизости оказалась ее мама. Женщина вытащила дочь из автомобиля и привела в чувства. После этого актриса поняла, что у нее есть как минимум одна причина жить.

Гибель отца оставила серьезные раны в душе Пэрис Джексон. Она очень тяжело переживала утрату и боялась, что не сможет справиться с этой трагедией.

«Я ненавидела себя, считала ничтожной. Мне казалось, что я не в состоянии сделать ничего хорошего и правильного в этой жизни. Думала, что недостойна жить», — утверждала Пэрис в интервью. К счастью, забота близких помогла ей пережить потерю. Сейчас Пэрис производит ощущение жизнерадостной девушки.

В одном из интервью Кара призналась, что в школьные годы предпринимала попытки суицида. Модель заявила, что как-то довела себя до полного эмоционального истощения и всерьез задумывалась о том, чтобы свести счеты с жизнью.

«Я была близка к самоубийству и не хотела жить. Мне казалось, что я была совершенно одна. Я понимала, как мне повезло в том, что у меня есть прекрасная семья и замечательные друзья, но тогда это не имело значения. Я хотела раствориться в мире, и мне казалось, что лучшим выходом является смерть», — отмечала она в разговоре с журналистами.