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Семейный спортивный праздник состоится в Десеновском
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Семейный спортивный праздник состоится в Десеновском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории Десеновского 9 июня пройдут соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» на кубок поселения.
— Это будет масштабное мероприятие. Мы хотели бы, чтобы как можно больше жителей и гостей поселения смогло собраться семьей и не только интересно, но и с пользой провести время, — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам администрации Десеновского Михаил Монин. — В соревнованиях примут участие все желающие. Мероприятие поделено на девять этапов.
Соревнование «Мама, папа, я — спортивная семья» начнется в 10:30 на территории образовательной площадки №2 комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина».
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