Семейный спортивный праздник состоится в Десеновском 

Фото: архив
На территории Десеновского 9 июня пройдут соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья» на кубок поселения.
— Это будет масштабное мероприятие. Мы хотели бы, чтобы как можно больше жителей и гостей поселения смогло собраться семьей и не только интересно, но и с пользой провести время, — рассказал главный специалист отдела по социальным вопросам администрации Десеновского Михаил Монин. — В соревнованиях примут участие все желающие. Мероприятие поделено на девять этапов.
Соревнование «Мама, папа, я — спортивная семья» начнется в 10:30 на территории образовательной площадки №2 комплекса «Школа №1392 имени Дмитрия Рябинкина».