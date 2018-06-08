15 секретных опций IKEA

Скидки

Бесплатный напиток

Детская комната

День рождения

Покупки под присмотром

О хранение чеков

Возврат и обмен

Планирование кухни

«Экономные» лампы

Сделано в России

Повышение цен Как продать ненужные товары

Страхование квартиры

Просрочка кредита

Наверное, каждый из нас хотя бы раз бывал в IKEA. Но не всем поход в крупный магазин с товарами для дома дается легко. Перед вами 15 советов, которые сделают поездку в IKEA проще и комфортнее.

1. Скидки

У касс расположен отдел, где товары продаются по сниженной цене. Как правило, там представлена мебель и домашняя утварь с дефектами, поврежденной упаковкой или товары из старых коллекций.

2. Отдых в IKEA

Если вы устали, то на любые стулья, кресла и диваны можно присесть, а на кровати — даже прилечь. И сотрудники магазина не будут этому препятствовать.

3. Бесплатный напиток

Кофе или чай можно получить в кафе при магазине по карте IKEA FAMILY абсолютно бесплатно. Если ваша карта осталась дома, сотрудники помогут вам распечатать ее копию или оформить новую.

4. Детская комната

Дети с 3 до 6 лет могут бесплатно оставаться в игровой комнате на час, и за это с вас не потребуют ни копейки. Для этого вам понадобится паспорт, а на входе вас попросят заполнить анкету.

s5. День рождения

В некоторых ресторанах IKEA можно отметить день рождения. При этом минимальная сумма заказа для одного человека составляет всего 99 рублей, а с собой можно принести торт и привести аниматоров. Зарегистрируйтесь на сайте IKEA FAMILY, и вам предоставят специальное помещение, куда можно позвать до 24 человек. Отметить день рождения здесь могут и дети в возрасте 4–8 лет. Кстати, детям магазин преподнесет подарки и организует для них представление.

6. Покупки под присмотром

Вы можете поставить свой автомобиль в зону погрузки магазина, чтобы было удобнее положить покупки в багажник. Чтобы воспользоваться этой возможностью, надо приложить чек к шлагбауму. А пока вы переставляете машину для загрузки, за вашими вещами присмотрят, но не дольше 15 минут.

7. О хранении чеков

Чеки из IKEA надо хранить в прохладном, сухом и темном месте. Это советуют делать, чтобы текст на чеке сохранился в течение 25 лет — именно такую гарантию магазин предоставляет на некоторые товары.

8. Возврат и обмен

Обменять или вернуть товары можно в течение года. Это правило распространяется даже на собранную мебель, но только если вы ей не пользовались. Для этого подойдите на стойку сервиса и предъявите чек, паспорт и карту, которой вы расплачивались.

9. Планирование кухни

Если вы решили заняться планированием кухни, лучше заранее записаться на сайте. Дело в том, что в живой очереди на эту услугу можно простоять до нескольких часов.

10. «Экономные» лампы

В магазинах IKEA продаются светодиодные лампы, потребляющие до 85% меньше энергии, чем привычные лампы накаливания. К тому же они экологичны, так как не содержат ртути, и могут прослужить четверть века.

11. Сделано в России

Большая часть товаров сделана не в Швеции, как принято думать, а в России. За счет существенной экономии на доставке цены в магазинах остаются невысокими. Кстати, сделанные в России кружки из стекла и льняные шторы продаются в IKEA за рубежом.

12. Повышение цен Цены в магазинах не растут с сентября по июнь. То есть цены в выходящем ежегодно сентябрьском каталоге действительны до 1 июня. Затем ценники могут остаться прежними, а могут и измениться.

13. Как продать ненужные товары

На сайте компании есть электронная доска объявлений, где можно выставить на продажу покупки из IKEA, которые вам больше не нужны. Или наоборот, можно заявить о своем желании приобрести какой-то товар. Предложение действует для держателей карт IKEA FAMILY.

14. Страхование квартиры

В IKEA можно застраховать собственную квартиру. Это можно сделать на специальной стойке или даже через интернет. Отличие страхования в IKEA от той же процедуры в банке в том, что вы получаете дополнительную защиту от замены дверных замков. Свои услуги клиентам магазина предлагает « Ренессанс страхование ».

15. Просрочка кредита

Вы можете оформить кредитную карту IKEA FAMILY, которая позволит вам получить кредит или взять товар в рассрочку. Такая карта будет обслуживаться за 300 рублей в год. Однако плата за просрочку платежа велика — 59,9% годовых. А за снятие наличных надо будет платить по ставке 29,9%.

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