15 секретных опций IKEA 

Скидки
Отдых в IKEA
Бесплатный напиток
Детская комната
День рождения
Покупки под присмотром
О хранение чеков
Возврат и обмен
Планирование кухни
«Экономные» лампы
Сделано в России
Повышение цен Как продать ненужные товары
Страхование квартиры
Просрочка кредита
Наверное, каждый из нас хотя бы раз бывал в IKEA. Но не всем поход в крупный магазин с товарами для дома дается легко. Перед вами 15 советов, которые сделают поездку в IKEA проще и комфортнее.
1. Скидки
У касс расположен отдел, где товары продаются по сниженной цене. Как правило, там представлена мебель и домашняя утварь с дефектами, поврежденной упаковкой или товары из старых коллекций.
2. Отдых в IKEA
Если вы устали, то на любые стулья, кресла и диваны можно присесть, а на кровати — даже прилечь. И сотрудники магазина не будут этому препятствовать.
3. Бесплатный напиток
Кофе или чай можно получить в кафе при магазине по карте IKEA FAMILY абсолютно бесплатно. Если ваша карта осталась дома, сотрудники помогут вам распечатать ее копию или оформить новую.
4. Детская комната
Дети с 3 до 6 лет могут бесплатно оставаться в игровой комнате на час, и за это с вас не потребуют ни копейки. Для этого вам понадобится паспорт, а на входе вас попросят заполнить анкету.
s5. День рождения
В некоторых ресторанах IKEA можно отметить день рождения. При этом минимальная сумма заказа для одного человека составляет всего 99 рублей, а с собой можно принести торт и привести аниматоров. Зарегистрируйтесь на сайте IKEA FAMILY, и вам предоставят специальное помещение, куда можно позвать до 24 человек. Отметить день рождения здесь могут и дети в возрасте 4–8 лет. Кстати, детям магазин преподнесет подарки и организует для них представление.
6. Покупки под присмотром
Вы можете поставить свой автомобиль в зону погрузки магазина, чтобы было удобнее положить покупки в багажник. Чтобы воспользоваться этой возможностью, надо приложить чек к шлагбауму. А пока вы переставляете машину для загрузки, за вашими вещами присмотрят, но не дольше 15 минут.
7. О хранении чеков
Чеки из IKEA надо хранить в прохладном, сухом и темном месте. Это советуют делать, чтобы текст на чеке сохранился в течение 25 лет — именно такую гарантию магазин предоставляет на некоторые товары.
8. Возврат и обмен
Обменять или вернуть товары можно в течение года. Это правило распространяется даже на собранную мебель, но только если вы ей не пользовались. Для этого подойдите на стойку сервиса и предъявите чек, паспорт и карту, которой вы расплачивались.
9. Планирование кухни
Если вы решили заняться планированием кухни, лучше заранее записаться на сайте. Дело в том, что в живой очереди на эту услугу можно простоять до нескольких часов.
10. «Экономные» лампы
В магазинах IKEA продаются светодиодные лампы, потребляющие до 85% меньше энергии, чем привычные лампы накаливания. К тому же они экологичны, так как не содержат ртути, и могут прослужить четверть века.
11. Сделано в России
Большая часть товаров сделана не в Швеции, как принято думать, а в России. За счет существенной экономии на доставке цены в магазинах остаются невысокими. Кстати, сделанные в России кружки из стекла и льняные шторы продаются в IKEA за рубежом.
12. Повышение цен Цены в магазинах не растут с сентября по июнь. То есть цены в выходящем ежегодно сентябрьском каталоге действительны до 1 июня. Затем ценники могут остаться прежними, а могут и измениться.
13. Как продать ненужные товары
На сайте компании есть электронная доска объявлений, где можно выставить на продажу покупки из IKEA, которые вам больше не нужны. Или наоборот, можно заявить о своем желании приобрести какой-то товар. Предложение действует для держателей карт IKEA FAMILY.
14. Страхование квартиры
В IKEA можно застраховать собственную квартиру. Это можно сделать на специальной стойке или даже через интернет. Отличие страхования в IKEA от той же процедуры в банке в том, что вы получаете дополнительную защиту от замены дверных замков. Свои услуги клиентам магазина предлагает «Ренессанс страхование».
15. Просрочка кредита
Вы можете оформить кредитную карту IKEA FAMILY, которая позволит вам получить кредит или взять товар в рассрочку. Такая карта будет обслуживаться за 300 рублей в год. Однако плата за просрочку платежа велика — 59,9% годовых. А за снятие наличных надо будет платить по ставке 29,9%.
Статья не является рекламой.
По материалам sravni.ru Фото: 360tv.ru, ladynataly.ru, zakon-auto.ru, pnevmostoika124.ru