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Проекты из Италии и Англии допущены к участию в конкурсе городского места отдыха в Москве
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Проекты из Италии и Англии допущены к участию в конкурсе городского места отдыха в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Прием проектов в номинации «Городское место отдыха» конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» завершился в Москве, поступили работы из России, Италии, Великобритании и Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
«Лучшие из предложенных проектов будут реализованы во всех районах Москвы ко Дню города. Всего было подано 50 заявок от ландшафтных дизайнеров и архитекторов из России, Италии, Великобритании и Республики Беларусь. Участники этой номинации предложили свое оригинальное прочтение темы нынешнего конкурса — Яркие цвета или Bright colours», — говорится в сообщении.
Специалисты внимательно изучают каждый предложенный проект, отмечают новаторские решения, сравнивают взгляд дизайнеров на московский ландшафт. Все работы, которые представлены в номинации «Городское место отдыха», объединяет стремление авторов к естественным формам и краскам, акцент на ценность самой природы, апелляция к живому, «дышащему» ландшафту.
По условиям конкурса, в номинации «Городское место отдыха» участвуют проекты компактных садов размером 3 на 4 метра со скамейками, лежаками, живыми цветами, кустарниками и деревьями. Это островки природы, где можно отдохнуть, почитать или пообщаться с друзьями. Прием проектов в номинации «Городское место отдыха» завершился 31 мая. Сейчас эксперты выбирают лучшие работы, которые и будут реализованы во всех московских округах ко Дню города.
«В 2018 году конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем» проводится по четырем профессиональным номинациям — «Большой выставочный сад», «Малый выставочный сад», «Городское место отдыха», «Студенческий конкурс проектов» и одной любительской номинации», — отмечается в сообщении.
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