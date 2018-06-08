Голубоглазый дракон: девушка потратила более $10 тыс. на изменения себя

Австралийка по имени Эмбер Люк с 16 лет увлекается модернизацией своего тела. Поначалу это был безобидный пирсинг и небольшие татуировки, но потом девушка решила пойти на более радикальные изменения.

Сегодня Эмбер 23 года и она выглядит очень эффектно. Девушка подчеркнула, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит эксперименты над своим телом.

Здесь и далее фото @amber__luke

«Друзья прозвали меня Голубоглазый белый дракон, потому что я напоминаю дракона с таким языком и глазами», — рассказала девушка в беседе изданию Daily Mail.

На сегодняшний день Эмбер набила больше 50 татуировок, и их число продолжает увеличиваться с каждым месяцем.

В 16 лет девушка не очень себе нравилась и считала себя невзрачным подростком.

«Я вижу себя очень простой, когда смотрю на старые фото. Я просто ненавижу то, как я выглядела раньше. Я была скучной», — заявила она.

Главным изменением для Эмбер стало окрашивание глазных яблок. Для того, чтобы произвести такую операцию в глаза вводится краситель с помощью шприца. Эта затея была очень рискованной, ведь девушка могла навсегда ослепнуть. По ее словам, процедура заняла всего лишь 40 минут.

«Это было очень болезненно. Мои глаза были открытыми в то время, как мне делали инъекции с красителем. Тогда я ничего не видела на протяжении трех недель», — подчеркнула Эмбер.

Другой мучительной операцией для девушки стало разделение языка. Она призналась, что после него не могла есть и говорить неделю.

В скором времени Эмбер планирует заострить два передних клыка, чтобы быть похожей на вампиршу. Однако девушка рассказала, что для нее существует черта, через которую она не способна перешагнуть. Она никогда не будет прибегать к подкожным имплантам, хотя раньше задумывалась о том, чтобы сделать себе рога. В тот момент она поняла, что такие трансформации ей совсем не подходят.