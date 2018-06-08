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Британка бросила мужа ради 30 бультерьеров
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Британка бросила мужа ради 30 бультерьеров 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Лиз Хаслам (Liz Haslam) рассказала в телепрограмме This Morning, что она бросила мужа ради ухода за тридцатью собаками породы бультерьер, половина из которых больны и требуют дополнительного ухода. Об этом сообщает Metro.
49-летняя Лиз поделилась с журналистами, что она рассталась со своим мужем, 53-летним Майком, после 25 лет совместной жизни. Лиз приняла такое решение после того, как супруг предложил ей выбрать между браком и ее спасенными собаками. По словам женщины, ее страсть к собакам внесла напряжение в отношения пары. Она заявила, что не жалеет о расставании с Майком.
Героиня утреннего телешоу отметила, что к собакам она испытывает «безоговорочную любовь», для которой не существует «правил или регламента». «Я не чувствую себя одинокой, потому что у меня есть 20-летний сын, который всегда мне поможет», — сказала Лиз.
Женщина основала благотворительную организацию Bedsforbullies, которая собирает пожертвования и имеет сеть волонтеров по всей стране. После программы зрители поддержали Лиз и ее организацию. «Лиз — мой настоящий герой #ThisMorning! Собаки действительно дарят вам безусловную любовь», — написала в Twitter одна из зрительниц программы.
1 июня новостной ресурс CBS News написал о шестилетнем мальчике из штата Техас, который спас от усыпления более тысячи собак. Его семья ухаживает за 31 собакой и помогла пристроить в добрые руки еще более тысячи бездомных собак. Ребенок участвовал в съемке видеороликов, в которых он рассказывал о найденных собаках, и убеждал зрителей забрать их домой.
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