Активные граждане определили новый дизайн единого читательского билета

Состоялась презентация единого читательского билета в новом дизайне, который выбрали в ходе голосования участники проекта «Активный гражданин». Новый билет сможет обеспечить гражданам доступ во все библиотеки столицы.

Что может быть прекрасней, чем погружение в художественную классику, фантастику, научную и другую литературу. В веке информационных технологий, библиотеки особенно выделяются своей неповторимой атмосферой, где можно взять интересную книгу и насладиться ее наполнением. В мае 2018 года состоялась презентация единого читательского билета, который открывает читателям доступ во все библиотеки Москвы. Теперь он не только удобный, но и стильный, — новый дизайн определили участники проекта «Активный гражданин».

Весной 2018 года в голосовании приняли участие почти 200 тысяч человек, большинство из них (68,48%) поддержали вариант дизайна с книжными полками. Оформить читательский билет схематическим рисунком книг, с небольшим ярким акцентом оранжевого цвета предпочли 15,45% активных граждан. Дизайн в сине-зеленых тонах с использованием фирменного значка Библиотек Москвы получил 7,83% голосов участников.

Единый читательский билет очень удобен — граждане смогут обслуживаться в любой библиотеке города — рядом с домом, учебным заведением, работой, без привязки к определенному адресу. Получить читательский билет можно бесплатно, время пользования не ограничено.