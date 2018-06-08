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Активные граждане определили новый дизайн единого читательского билета
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Активные граждане определили новый дизайн единого читательского билета 

Префектура ЗАО 1 час назад
Состоялась презентация единого читательского билета в новом дизайне, который выбрали в ходе голосования участники проекта «Активный гражданин». Новый билет сможет обеспечить гражданам доступ во все библиотеки столицы.
Что может быть прекрасней, чем погружение в художественную классику, фантастику, научную и другую литературу. В веке информационных технологий, библиотеки особенно выделяются своей неповторимой атмосферой, где можно взять интересную книгу и насладиться ее наполнением. В мае 2018 года состоялась презентация единого читательского билета, который открывает читателям доступ во все библиотеки Москвы. Теперь он не только удобный, но и стильный, — новый дизайн определили участники проекта «Активный гражданин».
Весной 2018 года в голосовании приняли участие почти 200 тысяч человек, большинство из них (68,48%) поддержали вариант дизайна с книжными полками. Оформить читательский билет схематическим рисунком книг, с небольшим ярким акцентом оранжевого цвета предпочли 15,45% активных граждан. Дизайн в сине-зеленых тонах с использованием фирменного значка Библиотек Москвы получил 7,83% голосов участников.
Единый читательский билет очень удобен — граждане смогут обслуживаться в любой библиотеке города — рядом с домом, учебным заведением, работой, без привязки к определенному адресу. Получить читательский билет можно бесплатно, время пользования не ограничено.
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