Экс-ведущую «Орла и решки» Регину Тодоренко поздравляют с беременностью

В пятницу, 8 июня, в Москве проходит ежегодная музыкальная премия «МУЗ-ТВ». Как уже сообщала Teleprogramma.pro, пор красной ковровой дорожке уже прошлись многие звезды. Среди них: Яна Рудковская с сыном Николаем, Полина Гагарина с мужем, беременная Нюша с супругом и многие-многие другие.

Не могла пропустить такое событие и экс-ведущая проекта «Орел и решка» Регина Тодоренко . Для выхода в свет она выбрала летящее платье с открытыми плечами и принтом. Женственный наряд, нужно сказать, подчеркнул ее заметно изменившиеся формы. Ходят слухи, что телеведущая ждет ребенка. Правда, свою беременность, как и имя возлюбленного, пока скрывает.

Регину Тодоренко поздравляют с беременностью/Фото: Instagram Stories паблика Super

Еще зимой в СМИ обсуждали возможный роман Тодоренко и Топалова, однако тогда представители знаменитости, как и она сама, домыслы общественности опровергли, заявив, что экс-солиста группы Smash и телеведущую связывают лишь рабочие отношения.