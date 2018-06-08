Баженов посоветовал москвичам не вступать в контакт с незнакомыми лисами

Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию в эфире НСН рассказал, как правильно вести себя при встрече с лисой в городе.

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил журналистам, что жители Москвы последнее время стали чаще заявлять о замеченных лисах в жилых районах. Причинами миграции лис в город названы сокращение бездомных собак, кошек, птиц и грызунов, которые питались отходами. Специалисты департамента пока не видят в лисах опасности, так как случаев заражения бешенством в Москве не зафиксировано.

Телеведущий, зоолог и специалист по выживанию Тимофей Баженов в эфире НСН объяснил каких лис необходимо бояться и как отличить здорового зверька от больного.

«Действительно рыжие лисы-огневки чаще стали заходить на территорию населенных пунктов. Нужно учитывать, что этот зверек легко приспосабливается к антропогенным ландшафтам, то есть легко живет в городах, деревнях, пригородах. Все это лиса воспринимает как свою территорию», — рассказал телеведущий.

Зоолог объяснил, что сама по себе здоровая лиса не опасна для человека и, скорее всего, будет избегать контакта с ним. Однако эти зверьки исключительно любопытны, особенно молодые. Они с удовольствием разглядывают человека, изучают его поведение. Эксперт рассказал, что если люди начинают подкармливать лис, то они охотно приходят на те площадки, где человек оставил им какие-нибудь вкусные подарки.

«В случае если какая-то незнакомая вам лиса виляет хвостом, стремится к контакту и ведет себя неадекватно, то, скорее всего, нужно подозревать бешенство. Не нужно забывать, что лисы это резервуары для бешенства и их укусы, чаще всего становятся причиной бешенства у собак, кошек и людей», — предостерег Баженов.

Змеелов: Гадюки этим летом выйдут из тени Специалист по выживанию рекомендовал ни в коем случае не протягивать руки к незнакомому зверю и не пытаться его погладить. Эксперт добавил, что предполагать нападение лисы на человека также не стоит и бояться нужно только зверей, которые ведут себя неадекватно. Тимофей Баженов рассказал, как отличить здорового зверя от больного.

«Признаками бешенства являются поедание несъедобных предметов, отказ от съедобных, водобоязнь (отказ от питья) и попытка самоустранения от источника воды. Если лиса издает звуки, похожие на плач ребенка или писк испуганной женщины, то толковать такое поведение можно двояко. Во-первых, это может быть излишняя заинтересованность в контакте, потому что зверек молод и любопытен, но здоров. Во-вторых, это может быть просто неадекватное поведение, означающее, что зверек болен. Предполагать необходимо всегда худшее, поэтому как бы лиса не хотела войти с вами в контакт, необходимо сторониться такого зверька», — рассказал собеседник НСН.

Баженов посочувствовал суркам и пожурил американских полицейских Зоолог объяснил, что при любой сложившейся ситуации не нужно пытаться нападать на лису, так как зверек (как больной, так и здоровый) вполне может за себя постоять, а травмы от укусов могут быть очень серьезными.

«Вообще лисы очень симпатичные звери, нужно относиться к ним с уважением и радоваться, что они выбирают туже среду, что и люди. Если лисы живут там же где и человек, значит экологическая обстановка в городе, пригороде приятная», — резюмировал Баженов.