Звездные разводы: как знаменитые отцы забирают детей у матерей

Четвертая жена, актриса Ксения Качалина, родила артисту дочь. После развода родителей ребенок воспитывался матерью, Ксения часто увозила наследницу на Гоа. Когда девочке исполнилось восемь лет, Михаил запретил экс-супруге уезжать с Анной-Марией из страны, а вскоре и совсем забрал ее к себе. По словам женщины, Михаил увез дочь ради совместной фотосессии, но домой Анна больше не вернулась. «Ведь я ничего не могла предложить ей взамен нашей квартиры, превратившейся в газовую камеру. Я отпустила руку своей дочки, чтобы спасти ее», — рассуждала позднее Ксения. В окружении бывшей актрисы говорили по-другому, мол, женщина забывает о дочери и увлекается алкоголем. Оформив опеку над Анной-Марией, Ефремов арендовал для девочки квартиру и отыскал няню.

В конце 90-х спутницей спортсмена стала модель Мария Тишкова. Брак, продержавшийся три года, сопровождался громким разводом. Супруги не могли договориться об опеке над общей дочерью Алесей — в ходе судебных разбирательств «всплывали» нелестные характеристики Марии. Так, состояние Евгения на 2001-й год оценивалось в 20 миллионов долларов, финансовое же положение Тишковой представлялось более скромным. Кроме того, Тишкова попала под влияние религиозной организации. После пары заседаний суд приняли решение оставить Алесю с папой — по некоторым данным, за право жить с дочерью Евгений заплатил около 2 миллионов «откупных».

Общение с супругой теннисит прекратил: «Мы уже чужие люди. Когда Маше хочется побыть с дочкой, она звонит моим родителям», — говорил Кафельников.

За быстро повзрослевшей наследницей мужчина не доглядел: в конце прошлого года девушка оказалась в реанимации из-за наркотических препаратов.

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Семья Слуцкер казалась образцовой: он — политический деятель, она — успешная бизнесвумен, двое детей, роскошный дом в Серебряном Бору. Однако в 2008-м супруги решили развестись. Ольга вспоминала, что муж попросил повременить ее с заявлением, так как на тот момент разбирался с двумя судебными процессами. Бизнесвумен согласилась, но столкнулась с обманом: в один из дней Владимир не пустил ее в дом и не позволил увидеть детей, задавшись целью навсегда забрать их у матери. И добился своего: Ольга смогла остудить несколько квартир, особняк в Лондоне, коллекцию произведений искусства, но самого важного — права общаться с сыном и дочерью — так и не отвоевала. Пережив полтора года разлуки с наследниками, Слуцкер снова задумалась о материнстве — от одиночества женщину спасли близняшки Катя и Маша, рожденные в феврале 2013-го суррогатной матерью. В 2015-м году появилась новость, что Ольга в пятый раз празднует пополнение.

Анна Седокова самостоятельно воспитывала троих детей, рожденных от разных мужчин, и уверяла, что в статусе матери-одиночки чувствует себя вполне счастливо — благодаря сыну Гектору и девочкам Монике и Алине. Однако снимки со средней дочерью исчезли из микроблога певицы, что заставило поклонников беспокоиться за артистку. И не зря: выяснилось, что бизнесмен забрал у Седоковой Монику и намерен лишить артистку родительских прав — якобы Анна слишком часто находится в разъездах и меняет ухажеров.

«Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет», — поделилась певица в одном из интервью.

Борьба за дочь для экс-влюбленных только началась, и Анна не намерена сдаваться.

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Сейчас Дана Борисова вместе с дочерью Полиной отдыхает в Греции — видеть девочку телеведущая может не так часто, как хотела бы. Значительную часть прошлого года блондинка провела в реабилитационном центре Таиланда, где избавлялась от наркотической зависимости. Пока Дана проходила лечение, дочерью занимался ее бывший фактический супруг Максим Аксенов. После возвращения Борисовой из клиники мужчина отказался доверять Полину матери и через суд ограничил их встречи. И даже пытался взыскать алименты с бывшей возлюбленной, однако это слушание телеведущей удалось выиграть. Отношения между родителями накалились, Дана доказывала, что мужчина настраивает малышку против нее. Но в последнее время Аксенов идет экс-возлюбленной навстречу: незадолго до отдыха у моря Борисова провела с Полиной несколько дней и подготовила дочку к выпускному.

2014-й для футболиста — не только год знакомства с будущей супругой Миланой, но и время борьбы за сына Игоря. Мальчика в 2013 году родила экс-возлюбленная Кержакова Екатерина Сафронова, вскоре отношения пары разладились. Обвиняя женщину в пристрастии к наркотическим веществам и пагубном влиянии на ребенка, нападающий добился единоличной опеки на малышом. Сейчас Игорю пять, и, как уверяет Екатерина, после суда она ни разу не видела малыша. Мальчик жил в доме Миланы и Александра и даже назвал третью избранницу футболиста «мамой». «Этот день стал одним из самых важных в моей жизни, — делилась Милана в интервью „Телепрограмме“. — Естественно, я не провоцировала эту ситуацию. Мама… Это трепетно, приятно и пронзает до глубины души. Огромную часть жизни я отдаю ребенку, и он отвечает на это взаимностью. Для меня это очень важно». Увы, и этот союз не оказался долговечным: в конце весны Кержакова объявила о расставании с мужем, описав его как «падшего, не достойного уважения человека».

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