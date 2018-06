Поход в стрип-клуб без потерь: классические «разводы» на деньги

Парни делятся на две категории: те, кто хотя бы раз посещал стрип-клуб, и те, кто хочет там побывать. При этом для людей, которые там ни разу не были, это место окутано мифами, и не всегда комплиментарными. Причина навязчивого дружелюбия обнаженных красоток кроется в платежеспособности клиента. И это нормально: в основном мужчины для этого и приходят в стриптиз-клуб. Но как распознать, когда стриптизерша, помимо привычного и небезвозмездного флирта, пытается просто развести тебя на деньги? И как не нарваться на клубных аферистов? Приводим пример нескольких типичных «разводов» в стриптиз-клубах.

Девушка предлагает вместе выпить

Если в стрип-клубе одна из танцовщиц подсаживается за твой столик и просит угостить ее коктейлем, знай, что таким образом она, возможно, разводит тебя на дополнительные чаевые. В некоторых клубах стриптизерши получают определенный процент от каждого напитка, вытянутого с клиента. Эта схема довольно простая, оттого и эффективная. Особенно срабатывает на тех, кто пришел в стриптиз-бар один или порядком поднабрался. Не стоит забывать, что гость клуба, как правило, пьет вместе с девушкой. А поскольку щедрость мужчины прямо пропорциональна его алкогольному опьянению, то к концу вечера он может потратить гораздо больше, чем планировал изначально. Тем более цена за выпитый напиток часто оказывается намного выше, чем ты предполагал, а не заплатить ты уже не сможешь. Иногда бармен специально добавляет меньше алкоголя в бокал девушки либо делает ее коктейль безалкогольным, чтобы она не пьянела быстро и была способна отработать всю смену.

Предложение забрать девушку с собой

Некоторые стрип-клубы оборудованы отдельными комнатами, в которых клиенты могут вступить в сексуальную связь с танцовщицей. В списке предложений клуба услуга с такой формулировкой, конечно же, не указывается — это по меньшей мере незаконно. Как правило, это маскируется выдуманными предложениями, которые умещаются в правовые рамки. Данная услуга является далеко не редкой и практикуется многими стриптиз-клубами. И для этого заведению необязательно иметь отдельные комнаты. Иногда девушка готова уехать вместе с клиентом за пределы клуба. Услуга эта зачастую стоит недешево, и клубы неплохо на ней зарабатывают, поскольку стриптизерша отдает часть денег заведению.

Клубные аферисты

Если первый пункт абсолютно правомерен (пусть не с позиции нравственности, но с позиции закона), а второй, несмотря на затратность, тоже не вызывает явного диссонанса, поскольку не носит принудительный характер, то данный, третий, пункт наиболее неприятен в своем практическом применении, потому что имеет криминальный подтекст. Групповые либо частные схемы разводов в стрип-клубах существуют, по-видимому, столько, сколько существуют сами стрип-клубы. Начиная от пресловутых клофелинщиц и заканчивая гастрольными проститутками.

Но есть разводы, которые могут и вовсе привести к печальным последствиям. И некоторые из них завязаны на шантаже. Девушки нередко выглядят старше своих лет. И если ей 17, она вполне может сойти за 20-ти, а то и 25-ти летнюю. И бывали случаи, когда мужчина, познакомившись с такой девушкой в клубе, завязывал с ней общение, а затем появлялись ее сопроводители, которые обнажали правду относительно ее возраста и вымогали деньги, угрожая уголовным преследованием. Еще один случай шантажа в стрип-клубах также связан с прибытием третьих лиц. При знакомстве с подставной девушкой впоследствии выясняется, что она якобы чья-то жена или подруга. Тогда снова появляются незнакомцы, которые предлагают замять конфликт, прибегая к банальному вымогательству.

Разумеется, описанные выше ситуации применимы к клубам низкого сорта, в которых не стоит ждать не то чтобы качественного сервиса, но и элементарной безопасности. Но такие случаи не должны очернять репутацию стриптиз-клубов, поскольку они являются скорее исключением, чем общепринятой нормой.

