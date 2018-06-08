Дочь Ларисы Долиной: Я в семье, если можно так сказать, атаман

Дочь Ларисы Долиной Лина ведет закрытый образ жизни. В отличие от звездной мамы, она избегает п­убличности. Даже своего м­ужа умело скрывает от п­ублики уже больше шести лет! Впрочем, для нашего издания девушка раскрыла некоторые семейные тайны, например рассказала, что в семейных конфликтах певица чаще поддерживает не ее, а своего зятя.

Сейчас главная обязанность Лины связана с воспитанием 6-летней дочери Сашеньки. В сентябре девочка пойдет в первый класс. В свое время Лариса Александровна отправила Лину на учебу в Англию.

— Мама, отправив меня учиться в Англию, дала мне свободу, — говорит Лина. — Там было неплохо. Но, имея такой опыт, понимаю, что школа сильнее здесь, чем там. Пока мы с Сашей в первый класс поступаем в России. Она уже два года посещает подготовительные занятия. Недавно было тестирование — все хорошо. Педагог сказала, что дочь впереди планеты всей.

Внучку Долиной уже тянет на сцену. Лариса Александровна желание Саши поощряет: они уже не раз снимались в телевизионных программах. А недавно вместе выступили на сцене легендарного «Артека» в Крыму. Пока они выступали, Лина ждала их за кулисами.

— «Артек» просто невероятный, — поделилась впечатлениями девушка. — Если бы не присоединение, через месяц его раздербанил бы частный бизнес. А теперь не хватает слов описать наш восторг. Тут любят каждый розовый куст, уважают каждого человека, приезжающего на смену. Про воздух, море и позитив даже говорить не буду. И ничего, что за все кайфы кое-кто расплатился мясом с колена.

Как оказалось, травму Лина получила на побережье. Плескаясь с Сашенькой, не удержала равновесие и со всего маху плюхнулась на камни. К счастью, медики успели оказать первую помощь.

— Упала с Сашкой на руках в гальку, — говорит Лина. — Но крайне удачно, так как напротив был медицинский пункт.

Лина признается, что в последнее время с Ларисой Александровной живет душа в душу. Хотя еще совсем недавно звездная мама ее часто критиковала.

— Сегодня она довольна тем, что есть, — говорит девушка. — Когда родилась Саша, она в меня почему-то очень сильно поверила. Одобряет все мои поступки, не критикует практически. Сейчас с мамой у нас почти нет споров. Она стала по-женски уважительно ко мне относиться и не навязывать свою позицию.

Поддерживает Лину Долина и в личной жизни. Отца своей дочери девушка еще ни разу не вывела в свет. Кстати, и Лариса Александровна не видит в такой таинственности ничего плохого. Об отце своей внучки она тоже не говорит. А если у нее об этом спрашивают, тут же уходит от ответа.

— Я в семье, если можно так сказать, — атаман, — продолжает Лина. — Муж спокойный, сдержанный. Мы с ним часто спорим. Он говорит, что я должна быть более серьезной. Тремся с ним. Поругиваемся периодически. Потом просим друг у друга прощения. Если с мамой я всегда первой извиняюсь, то с мужем — скорее он. Мама, кстати, если видит, что я перебарщиваю, всегда защищает его.

При всем этом показывать зятя публике Лариса Долина не торопится. Лина говорит, что ее избранник сам категорически не желает выходить в свет.

— Он не хочет публичности, не считает нужным появляться в общественных местах, — продолжает Ангелина. — Если ему это не нужно, я не считаю правильным настаивать. У нас все хорошо. Я вижу, как сильно любит он Сашку, как ее балует, устраивает сюрпризы. Для девочки это очень важно! Мы часто ходим гулять вместе, катаемся на коньках, на роликах! В последнее время берем маму. Раньше она вообще не выходила, но теперь с удовольствием с нами гуляет!