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Безголовая змея укусила человека
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Безголовая змея укусила человека 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 8 июн — Sputnik. Жители Техаса Дженнифер Сатклайф и ее муж работали во дворе своего дома, когда с ними произошел необычный инцидент, сообщает онлайн-издание Live Science.
Убирая мусор, женщина заметила в траве длинную (1,2 м) гремучую змею. Она испугалась и позвала мужа, который немедленно обезглавил змею лопатой. Однако в тот момент, когда мужчина потянулся за обезглавленной змеей, чтобы выкинуть ее в мусорный пакет, голова змеи раскрыла рот и ужалила его в руку. К счастью, благодаря быстрой реакции службы спасения, техасец выжил, но смертельный яд нанес серьезный вред его здоровью.
В Университете штата Миссури этот случай объяснили просто. Змеи — хладнокровные животные, поскольку они получают тепло от внешних источников, а значит, им требуется меньше энергии для жизни. По этой причине голова змеи может существовать отдельно от своего тела еще какое-то время и представлять угрозу для человека.
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