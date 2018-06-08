Безголовая змея укусила человека

ЦХИНВАЛ, 8 июн — Sputnik . Жители Техаса Дженнифер Сатклайф и ее муж работали во дворе своего дома, когда с ними произошел необычный инцидент, сообщает онлайн-издание Live Science.

Убирая мусор, женщина заметила в траве длинную (1,2 м) гремучую змею. Она испугалась и позвала мужа, который немедленно обезглавил змею лопатой. Однако в тот момент, когда мужчина потянулся за обезглавленной змеей, чтобы выкинуть ее в мусорный пакет, голова змеи раскрыла рот и ужалила его в руку. К счастью, благодаря быстрой реакции службы спасения, техасец выжил, но смертельный яд нанес серьезный вред его здоровью.

В Университете штата Миссури этот случай объяснили просто. Змеи — хладнокровные животные, поскольку они получают тепло от внешних источников, а значит, им требуется меньше энергии для жизни. По этой причине голова змеи может существовать отдельно от своего тела еще какое-то время и представлять угрозу для человека.