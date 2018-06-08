Незнакомец появляется на похоронах без приглашения. То, что приводит его туда, окажется сюрпризом для всех!

Я была на похоронах моего дорогого друга — моей матери.

Она проиграла свою долгую битву с раком. Боль была такой сильной, что мне было трудно дышать.

Мама всегда поддерживала меня, она громче всего хлопала в моих школьных пьесах, поощряла меня в колледже и молилась за меня всю мою жизнь.

Когда была диагностирована болезнь матери, у моей сестры появился новый ребенок, и мой брат недавно женился на своей возлюбленной детства. Поэтому забота о ней перешла на меня, 27-летнего среднего ребенка. Я считала это честью.

«Что теперь?» — спросила я, сидя в церкви. Моя жизнь простиралась передо мной как пустая бездна. Мой брат сидел стоически с лицом к кресту, сжимая руку жены. Моя сестра сидела, опершись о плечо своего мужа. Все так глубоко скорбили и никто не заметил, что я сидел один. Мое место было рядом с нашей матерью, готовить ей еду, помогать ей ходить, отвозить ее к врачу, наблюдать за ее лекарствами.

Теперь она двигалась дальше. Моя работа была закончена, и я была одна.

Я услышал, как дверь открылась и захлопнулась в задней части церкви. Быстрые шаги поспешили по ковровому полу. Раздраженный молодой человек ненадолго огляделся и сел рядом со мной.

Он сложил руки и положил их на колени. Его глаза были полны слез. Он начал всхлипывать.

«Я опоздал, » — объяснил он.

Потом он наклонился и прокомментировал: «Почему они продолжают называть Мэри по имени „Маргарет“?

»Потому что так ее звали, Маргарет. Никогда ее не звали Мэри, — прошептала я. Мне было интересно, почему этот человек не мог сидеть по ту сторону церкви.

Он прервал мою скорбь слезами и ерзанием. Кто был этот незнакомец?

«Нет, это неправильно — настаивал он, когда несколько человек поглядывали на нас, шепча: — ее зовут Мэри, Мэри Питерс.»

« Это не так»

«Разве это не Лютеранская церковь?»

«Нет, Лютеранская церковь находится через дорогу»

«О!»

« Мне кажется, что вы не на тех похоронах, сэр»

Торжественность события, смешанного с осознанием ошибки человека, вспыхнула внутри меня, и я засмеялась. Я зарыла лицо руками, надеясь, что это будет истолковано как рыдания.

Резкие взгляды других провожающих только сделали ситуацию более веселой. Я посмотрела на сбитого с толку человека, сидящего рядом со мной. Он тоже смеялся, оглядываясь вокруг, решая, что уже слишком поздно для безошибочного выхода. Я представлял мать смеющейся.

В финале, мы выскочили из двери и вошли на стоянку. «Я действительно верю, что мы будем говорить о городе», — улыбнулся он. Он сказал, что его зовут Рик, и так как он пропустил похороны своей тети, он пригласил меня на чашку кофе.

В тот день для меня начался новый жизненный путь с этим человеком, который посетил не те похороны, но был в правильном месте.

Через год после нашей встречи мы поженились в сельской церкви. На этот раз мы оба прибыли в одну церковь, как раз вовремя.

В мое время скорби мне был дан смех. Вместо одиночества мне подарили любовь. В июне этого года мы отпраздновали нашу 22-ю годовщину свадьбы. Всякий раз, когда кто-то спрашивает нас, как мы встретились, Рик говорит им: «Ее мать и моя тетя Мэри познакомили нас. Это действительно совпадение, сделанное на небесах.»