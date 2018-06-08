Сплошной пацифизм, или 10 правил диалога без конфликта (часть первая)

Ксения Вагнер — о том, как не ссориться по пустякам, и тушить пламя конфликта, если оно все же разгорелось.

До начала своих занятий психотерапией, я была, как пела уважаемая Земфира Талгатовна, сплошной девочкой-скандал.

Плескалась в конфликтах, как хрюшка в луже, повизгивая и похрюкивая — почти любая «неоднозначная» ситуация служила мне поводом для драчки.

Частично это было связано с конкурентной средой, в которой я находилась, но по большей части — с моим базовым недоверием к миру (я писала о нем здесь и здесь).

Тревожный, невротичный человек во всех видит врагов и предателей. Недосчитался денег в кошельке — обсчитали в магазине, пропало колечко — украла домработница, заболел живот — отравили в ресторане (Хинин! Мышьяк! Повар не мыл руки!) и т.д. До сих пор с болью вспоминаю сцену, устроенную в итальянской гостинице из-за «пропавшего» браслета. После многочисленных попыток найти подлеца-грабителя я обнаружила браслет в… книжке. Я положила его вместо закладки. И забыла.

Сценарии таких «обманов» у всех невротиков разные, но общее одно — в любой ситуации их первые мысли об окружающих негативные. А мысли, что сам можешь быть не прав, отсутствуют вообще.

Более того, коллеги, друзья, родственники, вообще весь мир совершает те или иные говнистые поступки, естественно, чтобы насолить именно тебе. Мания величия — типичная проблема невротиков, несмотря на их потупленные глазки и бледненькие личики (хотя бледность — натуральная, знаю по себе).

Я занимаюсь психотерапией больше 4-х лет, но честно скажу, что до сих пор учусь доверять людям. И до сих пор мои первые неосознанные эмоции в конфликтах — страх, обида, отрицание.

Но если раньше этот смерч крутил меня как травинку, то теперь я — деревце, пусть и с молодой, но все же коренной системой, которое не так-то просто выдрать из земли.

Конфликты в моей жизни, конечно, есть (я не знаю человека, который никогда бы не вылезал из «мирного» скафандра), но их количество сократилось, масштаб уменьшился, а вред для моей нервной системы свелся почти к нулю.

Что мне в этом помогает?

1) «Дыхательный квадрат».

Об этом простом упражнении я Вам уже писала: надо закрыть глаза и мысленно нарисовать квадрат: одна сторона — глубокий вдох, другая — задержать дыхание, третья — глубокий выдох, четвертая — снова вдох. Достаточно сделать один раз, чтобы с уровня «ярость» перейти хотя бы на контролируемый гнев.

2) «Правило 10»

Отойти на 10 шагов или мысленно сосчитать до 10. Нет, не чтобы успокоиться (хотя это и помогает, т.к мозг переключается), а с целью ПОМОЛЧАТЬ и дать возможность высказаться оппоненту. Больше половины конфликтов разгораются потому, что люди не слушают друг друга, а просто валят в пространство негатив и обвинения.

3) «Запись на пленку»

Слушая оппонента, представьте, что вы магнитофон и записываете все сказанное на пленку. Постарайтесь переключиться с самих его претензий/замечаний на их ПРИЧИНУ. Часто в этот момент понимаешь, что мама/муж/подруга просто устал (а), не уверен (а) в себе, нуждается во внимании или чего-то боится. Такой прием помогает отделить себя от собеседника и включить эмоциональную щедрость — пожалеть, поддержать, успокоить человека вместо того, чтобы расковыривать его болячку.

4) «Сесть рядом»

Если замечали, мы почти всегда ссоримся, стоя друг напротив друга. Конечно, так же легче фехтовать, боксировать, короче, драться. Если вы настроены найти компромисс, а не просто забить оппонента до смерти, попробуйте сесть рядом. А если это близкий человек, еще и прикоснуться. При тактильном контакте сложнее орать и ругаться.

5) «Я-сообщение вместо Ты-сообщения»

Во-первых, все, что начинается с «ты» — почти всегда обвинения. Обвинения в диалоге — это удары, от которых противник защищается двумя способами: либо щитом (молчание, уход от ответа), либо ответными ударами (ответными обвинениями). Может ли драка закончиться при таком сценарии? «Я-сообщения» — это не обвинения, а информация о ваших чувствах. И если вы искренны в них, а тот, с кем идет бой, Вам не чужой, он наверняка сложит оружие — чтобы продолжить объяснение за столом переговоров, а не на ринге.