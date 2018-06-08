ЛГБТ-активистка провела пикет «за свободную любовь»

8 июня у Дворца бракосочетаний в Обнинске прошел одиночный пикет «за свободную любовь и регистрацию однополых браков». Это требование было написано на плакате цветов прайд-флага, интернационального символа сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, который сжимала в руках девушка с ошейником. Судя по фото, опубликованным в группе «Типичный Обнинск», это был не единственный ее плакат. На втором плакате на том же фоне было написано: «Почему я не могу узаконить отношения с другой девушкой?». Фото группы «Типичный Обнинск» «ВКонтакте» Какой ответ дал на этот вопрос Дворец бракосочетаний, пока не известно.