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ЛГБТ-активистка провела пикет «за свободную любовь»
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ЛГБТ-активистка провела пикет «за свободную любовь» 

Калуга 24 41 минуту назад
Фото: Калуга 24
8 июня у Дворца бракосочетаний в Обнинске прошел одиночный пикет «за свободную любовь и регистрацию однополых браков». Это требование было написано на плакате цветов прайд-флага, интернационального символа сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, который сжимала в руках девушка с ошейником. Судя по фото, опубликованным в группе «Типичный Обнинск», это был не единственный ее плакат. На втором плакате на том же фоне было написано: «Почему я не могу узаконить отношения с другой девушкой?». Фото группы «Типичный Обнинск» «ВКонтакте» Какой ответ дал на этот вопрос Дворец бракосочетаний, пока не известно.
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