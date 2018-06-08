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Пелагея назло завистникам устроила романтические каникулы с мужем на Мальдивах
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Пелагея назло завистникам устроила романтические каникулы с мужем на Мальдивах 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пока одни знаменитости щеголяют в нарядах разной степени откровенности по красным ковровым дорожкам, другие — предпочитают светскому обществу уединение и покой. Так, певица Пелагея вместе с супругом Иваном Телегиным отправилась на Мальдивы, где пара устроила по-настоящему райские каникулы. На снимках, которые разлетелись по соцсетям, супруги выглядят совершенно счастливыми. Отдыхают Пелагея и Телегин в компании друзей — хоккеиста ЦСКА Никиты Нестерова и его возлюбленной Екатерины.
Напомним, что несколько месяцев назад в СМИ обсуждали возможный развод артистки с мужем. Поводом для подобных подозрений стало видео с празднования дня рождения Телегина, на котором поклонники увидели, как хоккеист нежно целует таинственную девушку по имени Карина.
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В комментариях пользователи сразу же стали строить предположения — изменяет ли Иван своей законной супруге Пелагее, или же девушка — просто подруга хоккеиста, которая поздравляла его с днем рождения, а легкий поцелуй был исключительно дружеским. К счастью, какое-то время спустя сама виновница разговоров внесла ясность в ситуацию. Выяснилось, что Телегин по-дружески целовался со школьной подругой Кариной.
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