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Жительница Владивостока охмурила известного на всю страну мужчину
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Жительница Владивостока охмурила известного на всю страну мужчину 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Известный телеведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске 35-летний Дмитрий Шепелев тайно встречается со своей ровесницей Екатериной Тулуповой, которая ранее жила во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
По данным портала W-day, симпатичная блондинка не является публичной персоной, поэтому известно о ней мало. Девушка работает дизайнером. На протяжении нескольких лет она жила во Владивостоке, где изучала журналистику. После этого Тулупова переехала в Москву, чтобы стать дизайнером.
Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске заявлял, что не стремится найти себе вторую половину, однако, судя по всему, он изменил свое мнение.
Ранее сообщалось, что модель из Владивостока Елизавета Ганенко крутила роман с ирландским миллионером Александром Смерфитом — бывшим мужем Виктории Бони. появления богатого и знаменитого холостяка с уроженкой Владивостока были отмечены в самых разных местах. Так, их видели вместе на Каннском кинофестивале. Кроме того, с новой возлюбленной он посетил гонку «Формулы-1», прошедшую в Монте-Карло.
Спустя некоторое время влюбленные расстались.
A post shared by Тулупова Екатерина (@tulupova) on Mar 15, 2018 at 3:07am PDT  A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Sep 11, 2017 at 3:57am PDT
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