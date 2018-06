Жительница Владивостока охмурила известного на всю страну мужчину

По данным портала W-day, симпатичная блондинка не является публичной персоной, поэтому известно о ней мало. Девушка работает дизайнером. На протяжении нескольких лет она жила во Владивостоке, где изучала журналистику. После этого Тулупова переехала в Москву, чтобы стать дизайнером.

Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске заявлял, что не стремится найти себе вторую половину, однако, судя по всему, он изменил свое мнение.

Ранее сообщалось, что модель из Владивостока Елизавета Ганенко крутила роман с ирландским миллионером Александром Смерфитом — бывшим мужем Виктории Бони . появления богатого и знаменитого холостяка с уроженкой Владивостока были отмечены в самых разных местах. Так, их видели вместе на Каннском кинофестивале. Кроме того, с новой возлюбленной он посетил гонку «Формулы-1», прошедшую в Монте-Карло.

Спустя некоторое время влюбленные расстались.

