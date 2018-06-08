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Вика Цыганова поможет 16-летнему сыну Михаила Круга исполнить его мечту
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Вика Цыганова поможет 16-летнему сыну Михаила Круга исполнить его мечту 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вика Цыганова уже 30 лет радует поклонников своими выступлениями. Практически все это время рядом с ней был супруг Вадим, который старается поддерживать артистку. У них нет детей, но певица является крестной мамой сына Михаила Круга. Звезда уверяет, что у нее много крестников и всем им она старается помогать. Сегодня Вика стала гостьей передачи «Прямой эфир» и встретилась с наследником Круга Александром.
16-летний юноша приехал в студию сразу после сдачи экзаменов. Он рассказал, что хочет пойти по стопам знаменитого отца и связать свою жизнь с музыкой. Цыганова пообещала крестнику, что вместе с супругом, который продюсировал ее и группу «Ласковый май», поможет ему осуществить мечту. «У нас есть счастливая студия, это будет наш подарок для тебя. И песни, и книги — все будет твое. Наш дом всегда открыт для тебя», — заверил Вадим.
Вика Цыганова с крестником / фото: кадр из передачи
Андрей Малахов считает, что у Александра может выйти хороший дуэт как с его мамой, так и с крестной. Когда Ирина Круг потеряла супруга в трагических обстоятельствах, то семья Цыгановых оказала ей поддержку. «Я когда посмотрел на происходящее, она не понимала, в какой ситуации находится. Я подсказал. У нас уникальные материалы Круга, это должны донести. А дальше ее талант, желание и любовь поклонников», — поделился воспоминаниями супруг Вики о том нелегком периоде. Ирина рассказала, что благодаря супругу познакомилась с Цыгановой и считает, что артистка идеальная мама для ее наследника.
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