Вика Цыганова поможет 16-летнему сыну Михаила Круга исполнить его мечту

Вика Цыганова уже 30 лет радует поклонников своими выступлениями. Практически все это время рядом с ней был супруг Вадим, который старается поддерживать артистку. У них нет детей, но певица является крестной мамой сына Михаила Круга . Звезда уверяет, что у нее много крестников и всем им она старается помогать. Сегодня Вика стала гостьей передачи «Прямой эфир» и встретилась с наследником Круга Александром.

16-летний юноша приехал в студию сразу после сдачи экзаменов. Он рассказал, что хочет пойти по стопам знаменитого отца и связать свою жизнь с музыкой. Цыганова пообещала крестнику, что вместе с супругом, который продюсировал ее и группу «Ласковый май», поможет ему осуществить мечту. «У нас есть счастливая студия, это будет наш подарок для тебя. И песни, и книги — все будет твое. Наш дом всегда открыт для тебя», — заверил Вадим.

Вика Цыганова с крестником / фото: кадр из передачи