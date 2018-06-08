Выбирая пластического хирурга, включайте здравый смысл

В наше время быть молодой и красивой модно — с обложек журналов и экранов телевизоров на нас смотрят стройные, с прекрасной кожей и фигурой, идеальные люди, которым хочется подражать. И спешат десятки-сотни тысяч женщин и мужчин в клиники к пластическим хирургам и косметологам. Однако не все получают ожидаемый результат.

Например, по словам адвоката Алены Адлер, лжекосметологи, использовавшие поддельные дипломы для ведения деятельности и применявшие вместо гиалуроновой кислоты некачественный биополимер, нанесли ущерб здоровью 500 пострадавших. И таких примеров, увы, немало. Причем во всем мире. Почему такие случаи нередки и как с ними бороться, рассказывает эксперт — пластический хирург широкого профиля, кандидат медицинских наук Валерий Еременко

— Валерий Сергеевич, как Вы относитесь к тому, что случаи с нанесением ущерба внешности косметологами или пластическим хирургами увеличились?

— Более чем негативное! Перед тем, как начать что-то делать, ты должен понимать, что ты умеешь это делать. А хирургия — это специальность, которая ошибок не прощает. Недовольных пациентов и хирургических ошибок нет только у тех, кто не оперирует. Но вопиющие случаи того, чего делать нельзя, увы, происходят из-за незнания. К сожалению, есть люди, которые, не имея никакого права на врачебную практику, делают операции, чтобы хорошо заработать. Такие люди были всегда. Но сегодня их вопиющее количество. Сейчас развилась отдельная категория, которая на жаргоне называется «Инстаграмм-хирурги». Если ты ничего, кроме как публиковать фотографии в аккаунте, не умеешь, а оперировать берешься, будут получаться ожившие фотографии. Они не всегда хорошие. Поэтому хочется посоветовать людям следующее: прежде чем ложиться на стол, включайте логику. Нельзя слепо верить рекламе. Необходимо оценивать, где правда, а где ложь.

— Как обычному человеку узнать, что врач профессиональный, а клиника соответствует всем требуемым нормам?

— Необходимо подключать здравый смысл, а не верить яркой картинке. Я в прошлом году сделал 200 операций, и это достаточно много. Если хирург делает 300, 400 операций, то он дома практически не бывает. А если человек сообщает, что за пять лет практики сделал двадцать тысяч операций, поймите — это неправда! Это просто физически невозможно! Если на первом приеме вам говорят, что можно сделать все быстро и без анализов, срочно убегайте от такого «профессионала». Не читайте отзывы в интернете, в них правды не найдете. Человек, который оперирует три года, не может иметь 10 тысяч благодарных пациентов. Так не бывает! Лучше лично прийти в клинику, поговорить с хирургом, пациентами, посмотреть, можно ли это учреждение называть специализированной клиникой. Если вы пришли в подъезд, а там в трех кабинетах проводятся прием, перевязки, какие-то манипуляции, то это точно не клиника. Нормальная клиника должна занимать какой-то объем, не может она поместиться в помещении размером с большую квартиру. И еще важно помнить одну вещь. Если вам за миллион предлагают «Порше Каен», например, то вы понимаете: машина в угоне или с ней что-то не так. Вы не захотите купить этот автомобиль. Так почему же вы соглашаетесь на дешевую операцию, которая может стоить жизни? Я не понимаю. Некоторые люди клюют на рекламу и в целях экономии отправляются за границу, не зная — к кому. Причем, даже видя плачевные результаты хирургического вмешательства у знакомых, все-равно едут в тот же Таиланд, чтобы там сделать себе дешевую процедуру. А по возвращении бегут к нам. Но исправить эти ошибки крайне сложно. Мне кажется, важно проводить информационную работу, пора понять, что хирург — это полноценная специальность. И относиться к ней нужно именно так.

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