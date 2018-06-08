Тест-ассоциация: какой вы цветок и на какое животное похожи

«Если бы вы были растением, то каким?» — такой вопрос я иногда люблю задавать своим клиентам в процессе знакомства. А вам нравятся тесты-ассоциации? Да-да, это те же проективные задания вроде популярных «Нарисуй человека».

Ну что, попробуем?

Возьмите карандаш и листок бумаги. Нарисуйте себя в виде растения и животного. Причем рисуйте, как получится, никто не собирается оценивать ваши художественные способности.

Итак, давайте посмотрим, что у вас получилось.

Растение

Рисунок показывает ваше отношение к процессу личностного роста и развитию. Также ассоциация отражает умение использовать имеющиеся в наличии ресурсы без необходимости смены ситуации, поскольку растение не может передвигаться.

Если вы представили растения в образах, навязанных обществом, например нарисовали березу как «символ женственности» или изобразили цветы к 8 Марта (да еще и подписали «С 8 Марта!»), это означает, что вы не хотите в данный момент анализировать свои проблемы, что-то вспоминать, и потому вам проще нарисовать что-то типа открытки с готовым, всем известным содержанием. В этом случае тест следует повторить позже, как появится реальный, спокойный интерес к своим проблемам.

Если вы нарисовали цветок в траве, это свидетельствует о вашей самостоятельности, вы активно стремитесь к развитию и самореализации. Вы полны жизненных сил и энергии.

Если вы изобразили только молодую зеленую травку (без цветов), это свидетельствует о вашем стремлении к самореализации и активности, но вы часто устаете, поскольку «хрупки», как нежная молодая трава. Вам некомфортно жить и работать в одиночку, поэтому вы всегда находитесь в поиске комфортного окружения.

Если вы нарисовали комнатные растения в горшках, это означает нежелание выходить из семейной, обычной детско-родительской ситуации. Другими словами, у вас нет особого желания развивать в себе качества, характерные для независимого человека.

Если вы нарисовали полезные растения — овощи, фрукты, ягоды, листья чая, специи, лук, укроп и другую зелень, вы идентифицируете себя с ролью кормильца в семье.

Букет в вазе интерпретируется в зависимости от вашего отношения к рисунку. Если, рисуя букет, вы думали о том, какие «бедные цветочки, их сорвали, они скоро завянут», — это свидетельствует о хандре или упадке сил. Если же вы, рисуя цветы, вспоминали о том приятном моменте, когда вам дарили похожий букет, — это говорит о гармонии в отношениях с самой собой.

Деревья с висящими плодами «намекают» на желание родителя остановить процесс сепарации своих детей.

Колючие растения (чертополох, кактусы) показывают агрессию к миру и наращивание средств обороны против него.

Если вы изобразили дерево без верхушки, это означает, что вас беспокоит чувство неуверенности в завтрашнем дне.

Домашние животные

Собака показывает вашу зависимость, подчинение кому-либо.

Если вы изобразили кошку, это означает, что вы испытываете сильную потребность в тактильном контакте и невербальном общении (хотите получше узнать язык жестов и эмоций, чтобы сканировать людей «без слов»).

Изображенные птицы в клетках, рыбки в аквариуме говорят о подавлении сигналов своего тела. Вам свойственно не обращать внимания на плохое самочувствие, головные боли, многие болезни вы предпочитаете переносить «на ногах», чем зачастую ухудшаете состояние своего здоровья. Также вы часто подавляете свои желания, склонны идти на поводу у других, предпочитая согласиться с ними, лишь бы не отстаивать свои интересы.

Корова и другие полезные животные, которые являются для нас источником питания, говорят об идентификации себя с ролью кормильца в семье. Вы склонны больше отдавать, чем получать, и тем самым формируете у других чувство вины.

Дикие животные

Если вы изобразили хищника (волка, змею, скорпиона и т. д.), это означает, что вы видите свою жизнь непредсказуемой, в угрожающих обстоятельствах.

Если ваше животное символизирует силу, власть или особые способности (лев, тигр, орел), это свидетельствует об отношении к жизни как к источнику позитивной энергии, силы и особых ресурсов.

Если вы изобразили общественно презираемых, а также подземных и ночных животных (крысу, червяка, летучую мышь), это говорит о том, что вы многое отрицаете в себе, а также много думаете о себе в негативном русле.

Если вы нарисовали персонажей книг, фильмов, мультфильмов, это говорит о нежелании сейчас анализировать свою жизнь. В таком случае тест можно повторить через некоторое время.

Если вы изобразили животное, живущее у вас, это означает, что вы находитесь в хороших отношениях со своим домашним питомцем и хотите обрести качества, которыми он обладает.

Если вы предприняли попытку объединить оба изображения в целостный сюжет, вы склонны к самопознанию, всегда стремитесь осознавать свои проблемы, находить их корень и разрешать по мере возможностей.

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