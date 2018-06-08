Почему уходит любовь?

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Казалось бы, никто никого насильно под вальс Мендельсона не тащил, паспорт в заветный день Х не прятал, с жизнью холостяцкой, обливаясь ручьем горючих слез, не прощался. Да по сравнению с вами у Ромео с Джульеттой любовные эмоции были пресным компотом! Так почему в один миг все не просто рухнуло, а наполнилось отвратительной атмосферой неприязни, нежеланием видеть этого человека рядом, шагать дальше рука об руку да нога в ногу? Неужели Бегбедер был прав и любовь живет всего три года, ну максимум — семь?

Любые отношения так или иначе проходят определенные этапы развития. Например, сначала идет розово-зефирная стадия, на которой партнер идеализируется в большей или меньшей степени. А развитие дальнейших стадий, их возникновение или, наоборот, обхождение и перепрыгивание через определенные этапы будет напрямую зависеть от того, каким образом завязалось ваше знакомство и как именно вы позволили себе… влюбиться.

Этап влюбленности

Мы все абсолютно по-разному выбираем себе партнера, исходя из ранее приобретенного опыта, сформированного мировоззрения, воспитания и даже окружения. Кто-то фактически влипает в красавчиков, ступая, словно в болото, на путь неизведанности — та самая ситуация, когда вы хоть и отдаете себе отчет в том, что все может обернуться плачевно, но все равно пробуете: авось все удачно сложится? Иные подстраиваются под партнера, увлекаются занятиями, которыми тот болеет, желают стать идеальной картинкой для выбранного объекта. Нет, они не врут сами себе и даже не надевают маски, желая понравиться, — многие, испытывая искреннюю влюбленность, восхищаются увлечениями партнера и хотят стать весомой частью его жизни, проводить время вместе и быть рядом чаще. Третьи же, словно математики-аналитики, прогнозируют результат, рассчитывают совместимость, изучают конверсию вариаций и только после делают свой выбор.

По факту же получается, что, в какую реку вы однажды соблаговолили войти, из такой и выйдете, причем в прямом смысле. Как нельзя от пресной реки ждать лечебных свойств и масштабов моря, так и нельзя вдруг однажды в партнере обнаружить нужные качества, если изначально он таковыми не обладал. И если розовая пелена влюбленности на ваших глазах поначалу компенсировала недостатки партнера, то через время, когда она спадет, вы будете видеть нелицеприятную картинку суровой действительности.

Этап пресыщения и отвращения

Когда из химической формулы влюбленности один из ингредиентов выветривается, наступает следующая стадия — пресыщения партнером. Необходимость мылить тарелки и недовольство тем, что второй предпочитает и вовсе их не трогать, и даже больше — вообще не доносить посуду до раковины, усиливает накал пресыщения бытом и обязанностями. По итогу это еще больше оттеняет недостатки любимого, фонит неприятная эмоциональность в виде обиды, ощущения ненужности, отсутствия романтики в отношениях. Любовь прошла, завяли помидоры — кажется вам. Через время стадия пресыщения плавно переходит в волны у причала отвращения к партнеру.

Если раньше вы бабочкой розовой кружили вокруг этого самого-самого лучшего и достойного в мире, с легкостью на утренней заре вставали, чтобы удивить его блинчиками с клубничным вареньем, холили и нацеловывали, то теперь включается ответка: а ну, давай отдавай за все, что я ради тебя делала!.. И если обнаруживается, что ваш такой весь из себя ненаглядный вовсе и не планирует долги с той же прыткостью и самоотдачей возвращать, а все так же вальяжно потребляет, не напрягаясь, то ссор и скандалов на этой стадии просто не избежать. Наступает серьезный по градусу эмоциональности период отвращения: теперь все, что суженый-ряженый творит, вызывает исключительно негатив. Оказывается, что у него и руки растут не из нужного вам места и что если даже и как лучше хотел, то все равно получилось как всегда. Невозможность найти общий язык и посмотреть на ситуацию с другой стороны уже на этой стадии рушит многие достойные союзы.

Этап смирения

Завершающая стадия периода под названием «Не сошлись характерами» — это этап смирения, который у всех течет по-разному. Одни решают смириться ради детей, штампа в паспорте или под гнетом ответственности перед родителями, боясь разочаровать последних. Такие дамы искренне полагают, что мирятся со своим «крестом» по жизни, а у «креста» отвратительный характер, ленивая пятая точка и неспособность тонко чувствовать. И вместо того чтобы найти к действительно любящему человеку подход, обратиться лишний раз с ласковой просьбой и чмокнуть в макушку, они гавкают, требуют, скандалят и обвиняют, потому как «не заслужил» иного к себе отношения. Такие союзы обречены на вечный негатив и тяжелую атмосферу в семье.

Другие же, напротив, не выдерживают столь гнетущей рутины и предпочитают разойтись, чтобы не терпеть. По факту же они расходятся, не дав отношениям шанса, не желая решать проблемы, а лишь избегая их, а потому велика вероятность вновь наступить на те же грабли. А потом еще раз и еще раз. Ведь уроки из опыта не извлечены, выводы не сделаны — в противном случае у нас бы не было так много пар, вступающих в брак в третий, а то и в четвертый раз.

А ведь вслед за этими стадиями по обыкновению у гармоничных союзов идут стадии уважения, дружбы и, наконец, настоящей любви. Самые идеальные пары умудряются миновать неприятные периоды, если изначально не носили масок, чтобы понравиться, принимали партнера с его личным набором тараканов и не вкладывались в отношения за «когда-нибудь воздастся». А, наоборот, умели и отдавать, и получать, ценили любимого человека за признание собственных слабостей и благодарили его (ее) за понимание.

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