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«Хоть бы мама подсказала»: Аглаю Тарасову просят не вешаться на мужчин
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«Хоть бы мама подсказала»: Аглаю Тарасову просят не вешаться на мужчин 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная российская актриса Аглая Тарасова снова оказалась в центре внимания интернет-пользователей, когда появилась на светском мероприятии в одиночестве. Хейтеры тут же приписали очаровательной девушке недостойное для публичного человека поведение.
Звезда «Интернов» Аглая Тарасова после расставания с Милошем Биковичем все чаще выходит в свет одна. Каждое появление актрисы вызывает волну настоящего интереса в сети, который подчас перерастает из невинного обсуждения в откровенно негативные отзывы ничем не подкрепленных доводов.
Так, на днях Аглая стала гостьей звездной вечеринки, посвященной победителям конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Несмотря на то что среди прочих гостей были и самые обсуждаемые в пары «Кинотавра 2018» — Федор Бондарчук и Паулина Андреева, а также Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, наибольшего внимания все же удостоили именно 24-летнюю дочь Ксении Раппопорт.
Девушка появилась перед фотографами в длинном черном платье с глубокой линией декольте и многослойной юбкой. Образ дополнила легкая укладка волос и яркий макияж с акцентом на глаза. Однако внешний вид Аглаи так и остался без должного внимания со стороны интернет-пользователей, а вот ее фото в окружении известных мужчин вызвало немало интереса в сети. «Бывают же такие… Везде она! И везде рядом с мужиками» «Хоть бы вам уже мама подсказала, что не надо вешаться на мужчин» «Девочка обаятельная, хоть и бездарная. Но куда мать смотрит?! Почему она вечно на мужиках висит?» «Меня раздражает эта вездесущая девушка. Могла бы вести себя немного скромнее» «Опять среди мужиков. Ее же все видят! Почему ей мама не подскажет, что надо быть осмотрительнее?» «Такими темпами ее скоро в один ряд с Волочковой поставят. Та тоже на мужчин кидается»
Напомним, что не так давно в социальных сетях всерьез обсуждали возможную беременность Аглаи, которая так и не подтвердилась. Но и не получила опровержения. Более того, девушка будто намеренно продолжает носить подчеркнуто свободные вещи, чтобы как можно дольше сохранять интригу.
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Женский форум
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