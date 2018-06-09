Ещё
Миллион рублей в месяц. Чем сутенеры завлекают девушек в секс‐рабство на ЧМ, и что случается на самом деле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Миллион рублей в месяц. Чем сутенеры завлекают девушек в секс‐рабство на ЧМ, и что случается на самом деле 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Накануне ЧМ‐2018 наряду со статусом организатора мундиаля, Россия рискует получить клеймо столицы мирового секс‐туризма. В преддверии чемпионата страну буквально наводняют жрицы любви. Одних девушек вербуют в социальных сетях ‐ активность там бьет рекорды. Других ‐ заманивают в профессию обманом: рейсами из Азии и Африки в страну ввозят сотни женщин. Все они летят за мечтой, надеясь, что попадут в рай. Но большинство сталкивается с изнанкой жизни, оказываясь в аду.
«Ненавижу мужчин, Москву, жизнь»
Сидя на кровати с мятыми простынями, Линда кутается в розовый халат и прикрывает лицо полотенцем. Руки дрожат, сама она плачет — громко, навзрыд, как застигнутый врасплох ребенок. Потом неожиданно начинает кричать, переходя на визг, так что слов не разобрать. И, наконец, смеется — неистово, нервно, страшно. Истерика пройдет лишь, когда врачи вколят девушке успокоительное, и, притихнув, она отрешенно признается: проститутка, 20 лет, ненавидит мужчин, Москву, жизнь.
Трехкомнатная квартира в типовой высотке почти в самом центре Москвы. За высокобюджетными дверьми — низкобюджетная услада для души и, скорее, тела — бордель. Вместе с полицией и общественниками попадаем сюда после контрольной закупки. Вторжение в столь интимную сферу жизни оказывается настолько неожиданным, что в буквальном смысле загоняет девушек в угол. Вместе с клиентами они прячутся на балконе, под кроватями, в шкафах: голые, потные, ошарашенные.
«Мы вообще-то просто устроили вечеринку, — оправдывается блондинка Алена. — Иногда мы так развлекаемся, когда дома грустно. Родители не найдут, мужья тем более». У каждой третьей из них действительно есть муж. У каждой второй — ребенок. И у всех, если разобраться, одно оправдание — нужда: на легальной работе денег попросту не хватает.
«У меня ребенок маленький, мужика нет, мать умерла, а я обычная баба. Я нормально жить хочу, а не все вот это», — обернувшись в простыню, Арина затягивается сигаретой с ментолом и по просьбе полиции показывает содержимое сумочки. Губная помада, тушь для ресниц, пудра, гигиенические салфетки, заламинированный образок со святым, контрацептивы — количеству позавидует иная аптека.
Несмотря на местоположение борделя, цены весьма демократичные. На кухонном столе исписанный блокнот с листами в клеточку. Имена, время, выручка. Судя по этой тетрадке с бухгалтерией, без дела девушки не сидят. Вырванный час из их жизни стоит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.
«Сегодня у меня было два клиента, — спрятавшись за шторкой в ванной, будто отгородившись от реального мира, Ира пытается подсчитать выручку. — Получается, чистыми я заработала 2 000 рублей. Остальное отдаю».
Архивное фото. Источник фото: телеканал «360»
«Как-то так вышло»
Одну девочку пришлось вести в больницу: клиент сломал ей руку после того, как она отказалась выполнить его требование. Много таких случаев было. Приходили мужики вроде тихие и мирные, но все они сволочи
Линда-Замира.
В этом борделе 10 девушек. Россиянки, украинки, белоруски, уроженки Средней Азии. Линда — ее настоящее имя, кстати, Замира, в Москву приехала из Бухары. Когда умерли родители рванула вслед за братом. Ей было всего 18: хотелось жизни яркой, всамделишной, столичной. Но Москва смуглянку из Узбекистана встретила со всей своей суровой неприветливостью — посмотрела, перемолола, выплюнула.
«Я сначала работала в кафе, пирожки лепила разные, но потом хозяин поменялся и всех приезжих выгнали. А брат работал таксистом, попал в аварию: обе ноги сломал, спицы вставляли. Нужны были деньги на лечение здесь, а потом, чтобы отправить домой. Как-то так вышло», — говорит она.
Спустя год в профессии, Линде есть, что вспомнить. Организаторы борделя, к примеру, внушали девушкам, что они бесправный товар для утех, а всякая прихоть клиента должна быть молча выполнена. Посетители же чувствуя свою власть и безнаказанность, нередко колотили, и даже насиловали.
А потом в жизни Линды появился Денис. Высокий, статный, кареглазый. Скромный и обходительный, он всегда приходил трезвым, приносил фрукты, дарил цветы. Девушка влюбилась. «Я тоже ему нравилась. Он говорил, что очень. И я верила: он таким нежным был, всегда уважительно относился. Обещал, что заберет меня отсюда. А потом пропал. А я осталась здесь, одна… Я, знаешь, теперь мужикам не верю. Я вообще ни во что больше не верю. Жизнь — дерьмо», — говорит Линда.
Под видом футбольных болельщиц
Девушек под видом футбольных болельщиц начали активно ввозить в Россию еще к Кубку Конфедераций-2017. Мы сейчас обнаруживаем женщин, которых привезли фактически год назад специально под крупный турнир. Это мировая тенденция, здесь очевиден экономический эффект
Юлия Силуянова. координатор движения «Альтернатива» против рабства
Сколько таких, как у Линды историй, словно вырванных из книги судеб, наберется по всей России, — даже специалисты не знают. Рынок интим-услуг мало что нелегальный, так даже для теневого слишком закрытый. Вся статистика здесь строится на основе удачных освобождений секс-рабынь. А сколько их, забитых, запуганных и закрытых, ютятся в комнатушкам по тем же городам ЧМ-2018, сказать невозможно. Так что эксперты лишь строят предположения, учитывая мировой и личный опыт: каждый крупный турнир, какая бы страна его не принимала, сопровождался резким ростом на рынке продажной любви.
Число девушек, которых вербуют в индустрию накануне турнира, действительно увеличилось. Об этом можно судить, хотя бы по количеству размещенных в соцсетях вакансий. Еще в феврале организаторы притонов, максимально завуалировано завлекая работниц, публиковали порядка 800 объявлений. К июню их число возросло до восьми тысяч. Заработать собственным телом предлагают, в основном в крупных городах: многие из них примут матчи ЧМ-2018.
В соцсетях полно групп, где прямым текстом пишу: срочно в связи с повышенным спросом требуются девушки на работу. «По описаниям несложно понять, что это будет за работа. Женщины и сами понимают, конечно, на что идут. Другое дело, что их обманываю, обещая большие деньги», — говорит Силуянова.
Воротилы рынка секс-услуг заманивают потенциальных и чрезвычайно наивных работниц действительно фантастическим деньгами: от 250 тысяч до миллиона рублей в месяц. К тому же обещают за свой счет перевести в большой город, поселить в комфортабельной квартире и холеных интеллигентных клиентов — те самые сливки общества, готовые чуть ли замуж взять.
«Если женщина из региона. Где средний уровень доходов в разы ниже, видит такое объявление, то что ее может остановить? Немного поступиться своими моральными принципами? Да подумаешь! Но реальная картина, с которой сталкивается среднестатистическая российская проститутка, совершенно иная» — добавляет Силуанова.
Как на зоне
Болезни, унижение, насилие, нищенское существование: грезя пентхаусами и женихами с многонулевыми счетами, девушки, порой, не замечают, как жизнь опускает их на дно. Мир реальный оказывается настолько суров и жесток, что ломаются даже сильные духом. И вырваться из него без посторонней помощи практически невозможно. Говоря языком психологии, у женщин происходит искажение понятий и подмена ценностей. Не случайно специалисты сравнивают социальную систему, в которой варятся жрицы любви, с «зоной». Она также бесчувственна к страстям и эмоциям, и царят там такие же дикие нравы.
«У них развита внутренняя конкуренция, когда они запросто друг друга подставляют, лишь бы выиграть заказ и заработать. Они не доверяют не только друг другу, но людям вообще. Они не подпускают даже активистов благотворительных организаций, которые постоянно ездят по точкам и предлагают помощь. К примеру, бесплатно сдать анализы на ВИЧ или СПИД. Они не соглашаются и, порой, ведут себя очень агрессивно», — поясняет координатор.
Сама секс-индустрия развивается, как любой отраслевой рынок, где-то спрос диктует предложение. И даже нельзя сказать, что во время мундиаля вовлеченные в этот бизнес люди планируют культивировать моду на экзотику. Скорее рассчитывают, что спрос будет большой и на всех. Хотя в последние годы многие как раз и делали ставку на заморских жриц любви. Выходило, с какого ракурса ни глянь, выгодно: девушки хорошо окупались, в быту были неприхотливыми, да еще лишнего не болтали. Многие, правда, только потому и молчали, что русского языка не знали.
«Очень хочется жить…»
С животными Синтия чувствует себя намного спокойнее, чем с людьми. Поэтому встретились с ней в приюте для бездомных собак. Вглядываясь сквозь сетку в глаза постояльцев, она то и дело останавливалась, вздрагивала, что-то беззвучно бормотала, будто снова и снова переживая кошмарные воспоминания. Синтия сама три года прожила взаперти в скромной двушке на окраине Москвы. Все это время ее заставляли заниматься проституцией: «Меня постоянно обижали и кричали. Требовали, чтобы я работала больше».
Она выросла в Нигерии в трущобах Бенин-Сити. В бедной семье, где тарелка риса считалась лакомством. Донашивая одежду старшей сестры, мечтала стать модельером. Когда ей предложили приехать в Россию, пообещав устроить в университет — согласилась не раздумывая. Молоденькая нигерийка даже Синтия не догадывалась, что для рабовладельцев XXI-го века это отработанная схема заработка — медовая ловушка.
«Когда я приехала в Москву, меня сразу спросили: где паспорт? Я показала, отдала. Потом спросила, а когда же пойдем учиться, завтра? Мне ответили: нет, завтра никуда не пойдем», — говорит девушка.
В московском аэропорту ее встретила деловитая дама, забрала паспорт, телефон и потребовала 50 тысяч долларов. Объяснила просто: на учебу еще нужно заработать. Для Синтии это означало одно: чтобы вернуть заоблачную для нее сумму и свободу, она должна пропустить через свою постель не одну тысячу мужчин. Так она попала в Ясенево, в квартиру, которая на долгие годы стала для нее и домом, и тюрьмой, и комнатой пыток.
«Половина из них знали, что будут проститутками. Вторая половина приехала сюда, думая, что будут или волонтерами, или учиться, или работать няней, — рассказывает координатора движения «Альтернатива» против рабства Юлия Силуянова. — А дальше идут методы убеждения. Начиная с угроз непосредственно девушке или ее семье, и заканчивая насилием. Бывали случаи, когда женщин закрывали в туалете на три дня и заставляли пить воду из унитаза, пока они не соглашались заниматься проституцией».
Я не знаю, чем заниматься дома. У меня там ничего не осталось. Я очень бы хотела, чтобы мне разрешили остаться в России. Ну, или хотя бы позволили сюда вернуться, чтобы смогла сначала учиться, а потом работать. Очень хочется жить…
Синтия.
Синтии удалось сбежать из борделя только три года спустя. Сама она называет это чудом: надсмотрщики отошли все разом, чего до этого не случалось. Но активисты, для которых ее история, несомненно, важный, но лишь эпизод из бесконечного фильма «Секс-рабство», это чудесное спасение объясняют с приземленной прямотой специалистов. По их словам, Синтии просто позволили сбежать. Сутенеры постоянно проводят ротацию кадров. Когда девушка в профессии несколько лет, то она физически и морально истощена и уже не приносит прибыль. К тому же Синтия перенесла тяжелую гинекологическую операцию и попросту не могла больше работать.
«Девушки не получают никакого медицинского обслуживания. Им даже таблетку не дают, если у них, например, голова заболит. И, естественно, за год, проведенный в таких условиях, у них любой воспалительный процесс, который элементарно можно вылечить, может перерасти в серьезное заболевание. В результате чего, иногда им просто удаляют половые органы. И только из страха, что какая-то девушка, допустим, умрет и что-то придется делать с телом, ее или освобождают, или выкидывают на улицу, где подбирает полиция» — делится мнением Юлия Силуянова.
Синтии повезло — выжила, но, по сути, осталась без прав, вне закона. Все эти годы она провела в России незаконно. Ее виза закончилась еще в 2015 году. Девушку скорее всего депортируют, и она не скрывает своего разочарования, ведь вместо мечты получила болезненный урок. И все же, несмотря на это, она признается: обязательно вернется в Россию, и уж точно не останется в родной Нигерии.
Где могут помочь
Как ни странно, половина мадам, или сутенерш — это те же бывшие девчонки по вызову, прошедшие ад сексуального рабства. Кажется, такие драматические повороты бывают только в кино. Но жизнь — сложнее. Возможно, они и беспринципными и жестокими к другим стали лишь потому, что тоже проделали этот тернистый путь к благополучию. Сами страдали, сами отработали долг, сами выжили, чтобы начать жить по-новому, хорошо, пусть даже за счет страдания других.
Так что неизвестно, кем бы и как закончили и Линда, и Синтия, если бы из бизнеса их не вытащили общественники. В преддверии ЧМ-2018 они разработали конкретный план своих действий. Здесь и политика информирования в соцсетях и других медиа-площадках, и проведение совместных с полицией рейдов. Отработаны и механизмы помощи жертвам сексуального трафика.
Движение «Альтернатива» совместно с другими правозащитными организациями, к примеру, открыла горячую линию. Звонить можно по бесплатному телефону 8 (800) 550-71-40. Активисты обещают помочь каждому, кто решит разорвать порочный круг и вырваться из сексуального рабства.
360tv.ru: последние новости
Мемориальную доску установили челябинскому хирургу, разделившему сиамских близнецов 28 лет назад После полувековой дружбы британки оказались родными сестрами История великой любви по предсказанию. Причем здесь велосипед?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве изуродовали десятки женщин86
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади36
«Бросил невесту, когда узнал, что она эскортница»156
Ужасающие фото звезд до и после пластики26
5 шокирующих фактов о клубнике4
Новости партнеров
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
14:06
Вместо этих продуктов мы покупаем подделки
Еда Здоровье
10:16
Знаменитости, которые избавились от беременности
Звёзды Здоровье
01:00
Голое платье Бузовой произвело фурор
Звёзды
00:54
Лопес в прозрачном комбинезоне сразила видом сзади
Звёзды
03:41
Бывшая участница «Дома‐2» завела роман с женщиной
Звёзды
06:38
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
05:04
Какие продукты категорически нельзя смешивать
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение