Миллион рублей в месяц. Чем сутенеры завлекают девушек в секс‐рабство на ЧМ, и что случается на самом деле

Накануне ЧМ‐2018 наряду со статусом организатора мундиаля, Россия рискует получить клеймо столицы мирового секс‐туризма. В преддверии чемпионата страну буквально наводняют жрицы любви. Одних девушек вербуют в социальных сетях ‐ активность там бьет рекорды. Других ‐ заманивают в профессию обманом: рейсами из Азии и Африки в страну ввозят сотни женщин. Все они летят за мечтой, надеясь, что попадут в рай. Но большинство сталкивается с изнанкой жизни, оказываясь в аду.

«Ненавижу мужчин, Москву, жизнь»

Сидя на кровати с мятыми простынями, Линда кутается в розовый халат и прикрывает лицо полотенцем. Руки дрожат, сама она плачет — громко, навзрыд, как застигнутый врасплох ребенок. Потом неожиданно начинает кричать, переходя на визг, так что слов не разобрать. И, наконец, смеется — неистово, нервно, страшно. Истерика пройдет лишь, когда врачи вколят девушке успокоительное, и, притихнув, она отрешенно признается: проститутка, 20 лет, ненавидит мужчин, Москву, жизнь.

Трехкомнатная квартира в типовой высотке почти в самом центре Москвы. За высокобюджетными дверьми — низкобюджетная услада для души и, скорее, тела — бордель. Вместе с полицией и общественниками попадаем сюда после контрольной закупки. Вторжение в столь интимную сферу жизни оказывается настолько неожиданным, что в буквальном смысле загоняет девушек в угол. Вместе с клиентами они прячутся на балконе, под кроватями, в шкафах: голые, потные, ошарашенные.

«Мы вообще-то просто устроили вечеринку, — оправдывается блондинка Алена. — Иногда мы так развлекаемся, когда дома грустно. Родители не найдут, мужья тем более». У каждой третьей из них действительно есть муж. У каждой второй — ребенок. И у всех, если разобраться, одно оправдание — нужда: на легальной работе денег попросту не хватает.

«У меня ребенок маленький, мужика нет, мать умерла, а я обычная баба. Я нормально жить хочу, а не все вот это», — обернувшись в простыню, Арина затягивается сигаретой с ментолом и по просьбе полиции показывает содержимое сумочки. Губная помада, тушь для ресниц, пудра, гигиенические салфетки, заламинированный образок со святым, контрацептивы — количеству позавидует иная аптека.

Несмотря на местоположение борделя, цены весьма демократичные. На кухонном столе исписанный блокнот с листами в клеточку. Имена, время, выручка. Судя по этой тетрадке с бухгалтерией, без дела девушки не сидят. Вырванный час из их жизни стоит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей.

«Сегодня у меня было два клиента, — спрятавшись за шторкой в ванной, будто отгородившись от реального мира, Ира пытается подсчитать выручку. — Получается, чистыми я заработала 2 000 рублей. Остальное отдаю».

Архивное фото. Источник фото: телеканал «360»

«Как-то так вышло»

Одну девочку пришлось вести в больницу: клиент сломал ей руку после того, как она отказалась выполнить его требование. Много таких случаев было. Приходили мужики вроде тихие и мирные, но все они сволочи

Линда-Замира.

В этом борделе 10 девушек. Россиянки, украинки, белоруски, уроженки Средней Азии. Линда — ее настоящее имя, кстати, Замира, в Москву приехала из Бухары. Когда умерли родители рванула вслед за братом. Ей было всего 18: хотелось жизни яркой, всамделишной, столичной. Но Москва смуглянку из Узбекистана встретила со всей своей суровой неприветливостью — посмотрела, перемолола, выплюнула.

«Я сначала работала в кафе, пирожки лепила разные, но потом хозяин поменялся и всех приезжих выгнали. А брат работал таксистом, попал в аварию: обе ноги сломал, спицы вставляли. Нужны были деньги на лечение здесь, а потом, чтобы отправить домой. Как-то так вышло», — говорит она.

Спустя год в профессии, Линде есть, что вспомнить. Организаторы борделя, к примеру, внушали девушкам, что они бесправный товар для утех, а всякая прихоть клиента должна быть молча выполнена. Посетители же чувствуя свою власть и безнаказанность, нередко колотили, и даже насиловали.

А потом в жизни Линды появился Денис. Высокий, статный, кареглазый. Скромный и обходительный, он всегда приходил трезвым, приносил фрукты, дарил цветы. Девушка влюбилась. «Я тоже ему нравилась. Он говорил, что очень. И я верила: он таким нежным был, всегда уважительно относился. Обещал, что заберет меня отсюда. А потом пропал. А я осталась здесь, одна… Я, знаешь, теперь мужикам не верю. Я вообще ни во что больше не верю. Жизнь — дерьмо», — говорит Линда.

Под видом футбольных болельщиц

Девушек под видом футбольных болельщиц начали активно ввозить в Россию еще к Кубку Конфедераций-2017. Мы сейчас обнаруживаем женщин, которых привезли фактически год назад специально под крупный турнир. Это мировая тенденция, здесь очевиден экономический эффект

Юлия Силуянова. координатор движения «Альтернатива» против рабства

Сколько таких, как у Линды историй, словно вырванных из книги судеб, наберется по всей России, — даже специалисты не знают. Рынок интим-услуг мало что нелегальный, так даже для теневого слишком закрытый. Вся статистика здесь строится на основе удачных освобождений секс-рабынь. А сколько их, забитых, запуганных и закрытых, ютятся в комнатушкам по тем же городам ЧМ-2018, сказать невозможно. Так что эксперты лишь строят предположения, учитывая мировой и личный опыт: каждый крупный турнир, какая бы страна его не принимала, сопровождался резким ростом на рынке продажной любви.

Число девушек, которых вербуют в индустрию накануне турнира, действительно увеличилось. Об этом можно судить, хотя бы по количеству размещенных в соцсетях вакансий. Еще в феврале организаторы притонов, максимально завуалировано завлекая работниц, публиковали порядка 800 объявлений. К июню их число возросло до восьми тысяч. Заработать собственным телом предлагают, в основном в крупных городах: многие из них примут матчи ЧМ-2018.

В соцсетях полно групп, где прямым текстом пишу: срочно в связи с повышенным спросом требуются девушки на работу. «По описаниям несложно понять, что это будет за работа. Женщины и сами понимают, конечно, на что идут. Другое дело, что их обманываю, обещая большие деньги», — говорит Силуянова.

Воротилы рынка секс-услуг заманивают потенциальных и чрезвычайно наивных работниц действительно фантастическим деньгами: от 250 тысяч до миллиона рублей в месяц. К тому же обещают за свой счет перевести в большой город, поселить в комфортабельной квартире и холеных интеллигентных клиентов — те самые сливки общества, готовые чуть ли замуж взять.

«Если женщина из региона. Где средний уровень доходов в разы ниже, видит такое объявление, то что ее может остановить? Немного поступиться своими моральными принципами? Да подумаешь! Но реальная картина, с которой сталкивается среднестатистическая российская проститутка, совершенно иная» — добавляет Силуанова.

Как на зоне

Болезни, унижение, насилие, нищенское существование: грезя пентхаусами и женихами с многонулевыми счетами, девушки, порой, не замечают, как жизнь опускает их на дно. Мир реальный оказывается настолько суров и жесток, что ломаются даже сильные духом. И вырваться из него без посторонней помощи практически невозможно. Говоря языком психологии, у женщин происходит искажение понятий и подмена ценностей. Не случайно специалисты сравнивают социальную систему, в которой варятся жрицы любви, с «зоной». Она также бесчувственна к страстям и эмоциям, и царят там такие же дикие нравы.

«У них развита внутренняя конкуренция, когда они запросто друг друга подставляют, лишь бы выиграть заказ и заработать. Они не доверяют не только друг другу, но людям вообще. Они не подпускают даже активистов благотворительных организаций, которые постоянно ездят по точкам и предлагают помощь. К примеру, бесплатно сдать анализы на ВИЧ или СПИД. Они не соглашаются и, порой, ведут себя очень агрессивно», — поясняет координатор.

Сама секс-индустрия развивается, как любой отраслевой рынок, где-то спрос диктует предложение. И даже нельзя сказать, что во время мундиаля вовлеченные в этот бизнес люди планируют культивировать моду на экзотику. Скорее рассчитывают, что спрос будет большой и на всех. Хотя в последние годы многие как раз и делали ставку на заморских жриц любви. Выходило, с какого ракурса ни глянь, выгодно: девушки хорошо окупались, в быту были неприхотливыми, да еще лишнего не болтали. Многие, правда, только потому и молчали, что русского языка не знали.

«Очень хочется жить…»

С животными Синтия чувствует себя намного спокойнее, чем с людьми. Поэтому встретились с ней в приюте для бездомных собак. Вглядываясь сквозь сетку в глаза постояльцев, она то и дело останавливалась, вздрагивала, что-то беззвучно бормотала, будто снова и снова переживая кошмарные воспоминания. Синтия сама три года прожила взаперти в скромной двушке на окраине Москвы. Все это время ее заставляли заниматься проституцией: «Меня постоянно обижали и кричали. Требовали, чтобы я работала больше».

Она выросла в Нигерии в трущобах Бенин-Сити. В бедной семье, где тарелка риса считалась лакомством. Донашивая одежду старшей сестры, мечтала стать модельером. Когда ей предложили приехать в Россию, пообещав устроить в университет — согласилась не раздумывая. Молоденькая нигерийка даже Синтия не догадывалась, что для рабовладельцев XXI-го века это отработанная схема заработка — медовая ловушка.

«Когда я приехала в Москву, меня сразу спросили: где паспорт? Я показала, отдала. Потом спросила, а когда же пойдем учиться, завтра? Мне ответили: нет, завтра никуда не пойдем», — говорит девушка.

В московском аэропорту ее встретила деловитая дама, забрала паспорт, телефон и потребовала 50 тысяч долларов. Объяснила просто: на учебу еще нужно заработать. Для Синтии это означало одно: чтобы вернуть заоблачную для нее сумму и свободу, она должна пропустить через свою постель не одну тысячу мужчин. Так она попала в Ясенево, в квартиру, которая на долгие годы стала для нее и домом, и тюрьмой, и комнатой пыток.

«Половина из них знали, что будут проститутками. Вторая половина приехала сюда, думая, что будут или волонтерами, или учиться, или работать няней, — рассказывает координатора движения «Альтернатива» против рабства Юлия Силуянова. — А дальше идут методы убеждения. Начиная с угроз непосредственно девушке или ее семье, и заканчивая насилием. Бывали случаи, когда женщин закрывали в туалете на три дня и заставляли пить воду из унитаза, пока они не соглашались заниматься проституцией».

Я не знаю, чем заниматься дома. У меня там ничего не осталось. Я очень бы хотела, чтобы мне разрешили остаться в России. Ну, или хотя бы позволили сюда вернуться, чтобы смогла сначала учиться, а потом работать. Очень хочется жить…

Синтия.

Синтии удалось сбежать из борделя только три года спустя. Сама она называет это чудом: надсмотрщики отошли все разом, чего до этого не случалось. Но активисты, для которых ее история, несомненно, важный, но лишь эпизод из бесконечного фильма «Секс-рабство», это чудесное спасение объясняют с приземленной прямотой специалистов. По их словам, Синтии просто позволили сбежать. Сутенеры постоянно проводят ротацию кадров. Когда девушка в профессии несколько лет, то она физически и морально истощена и уже не приносит прибыль. К тому же Синтия перенесла тяжелую гинекологическую операцию и попросту не могла больше работать.

«Девушки не получают никакого медицинского обслуживания. Им даже таблетку не дают, если у них, например, голова заболит. И, естественно, за год, проведенный в таких условиях, у них любой воспалительный процесс, который элементарно можно вылечить, может перерасти в серьезное заболевание. В результате чего, иногда им просто удаляют половые органы. И только из страха, что какая-то девушка, допустим, умрет и что-то придется делать с телом, ее или освобождают, или выкидывают на улицу, где подбирает полиция» — делится мнением Юлия Силуянова.

Синтии повезло — выжила, но, по сути, осталась без прав, вне закона. Все эти годы она провела в России незаконно. Ее виза закончилась еще в 2015 году. Девушку скорее всего депортируют, и она не скрывает своего разочарования, ведь вместо мечты получила болезненный урок. И все же, несмотря на это, она признается: обязательно вернется в Россию, и уж точно не останется в родной Нигерии.

Где могут помочь

Как ни странно, половина мадам, или сутенерш — это те же бывшие девчонки по вызову, прошедшие ад сексуального рабства. Кажется, такие драматические повороты бывают только в кино. Но жизнь — сложнее. Возможно, они и беспринципными и жестокими к другим стали лишь потому, что тоже проделали этот тернистый путь к благополучию. Сами страдали, сами отработали долг, сами выжили, чтобы начать жить по-новому, хорошо, пусть даже за счет страдания других.

Так что неизвестно, кем бы и как закончили и Линда, и Синтия, если бы из бизнеса их не вытащили общественники. В преддверии ЧМ-2018 они разработали конкретный план своих действий. Здесь и политика информирования в соцсетях и других медиа-площадках, и проведение совместных с полицией рейдов. Отработаны и механизмы помощи жертвам сексуального трафика.

Движение «Альтернатива» совместно с другими правозащитными организациями, к примеру, открыла горячую линию. Звонить можно по бесплатному телефону 8 (800) 550-71-40. Активисты обещают помочь каждому, кто решит разорвать порочный круг и вырваться из сексуального рабства.