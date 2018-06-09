Красотка на всю голову или фитнес головного мозга

Сегодня мы окунемся в жизнь героини очаровательной и остроумной комедии «Красотка на всю голову», вышедшей на экраны 7 июня. Не нужно худеть к лету, свиданию или отпуску, главное — сохранять здравый смысл и не потерять себя! Любовь к себе — это путешествие, а не конечная станция в стране картонных моделей и шаблонов красоты.

Идеальных не бывает

Измененная внешность — это не волшебная палочка для преображения и не пилюля от всех проблем. Никто не обязан изменять состояние своего тела, чтобы доказать свою ценность и красоту. Жизнь героини, нашей «Красотки на всю голову», состояла из нескончаемых попыток сесть на диету и заняться спортом. Она всегда думала, что недостаточно хороша для этого мира и недостойна чего-то большего. Мечтая о чем-то более грандиозном и пытаясь превратиться из невидимки в сногсшибательную красотку, героиня многие годы корила себя за несостоятельность.

В попытке избавиться от своих недостатков и лишнего веса девушка записывается в фитнес-клуб, где во время высокоинтенсивной тренировки ломает тренажер и сильно ударяется головой. И вуаля! Не самая успешная и закомплексованная Рене Беннет обретает маниакальную уверенность в себе, граничащей с помешательством. Теперь все изменилось: она видит в зеркале новую Рене, способную насладиться своей внешностью, не кривя душой. Внутренняя метаморфоза до неузнаваемости преобразила героиню — теперь она светится изнутри и готова на любые свершения! А окружающие заряжаются ее энергией и драйвом, видя в Рене ее истинную внутреннюю красоту.

Вот похудеешь — все у тебя в жизни изменится!

В фильме поднята такая актуальная проблема, как шаблонное мышление. Мы привыкли судить о человеке по его внешности, заранее наделяя его ложными качествами.

Так, например, слова «толстый» и «ожирение» закрепились в обществе ассоциациями с плохим здоровьем и неудовлетворенностью собой. У многих даже не возникает мысли о том, что в любом теле можно чувствовать себя по-настоящему счастливым. Если мы видим хрупкую и миниатюрную женщину, сразу делаем вывод о ее скромности и беззащитности.

Типичным примером стала Эйвери ЛеКлер, которую сыграла всем известная Мишель Уильямс . Ее героиня является генеральным директором косметической компании-гиганта Lily LeClair, а ее жизнь кажется внешне идеальной: идеальное дело, красивая внешность, влиятельное окружение и успешная карьера. Однако у красоты есть и обратная сторона — Эйвери крайне не уверена в себе и говорит тихим детским голоском.

Еще одна жертва стандартов красоты — безупречная брюнетка-модель Мэллори, которую сыграла Эмили Ратаковски. С ней наша «Красотка на всю голову» Рене знакомится в спортзале, где девушки после тренировки делятся личными переживаниями. Мэллори находится в центре внимания мужчин, которые видят в ней только сексуальный объект, не думая о ее чувствах и внутреннем мире.

С проблемами сталкиваются абсолютно все, худоба, загар от солярия и высокие каблуки — это не панацея от неуверенности! «Вот похудеешь — все у тебя в жизни изменится!» -еще одно ошибочное суждение, успевшее разрушить тысячи судеб. Мы должны наконец понять, что не вчерашняя укладка, полное тело или отсутствие дорогой брендовой одежды делают нас несчастными. Мы сами теряем веру в себя, поддаваясь влиянию современной индустрии красоты.

Тело — не есть личность

Мы сравниваем себя с моделями на обложках глянцевых журналов или в рекламных роликах, стараемся соответствовать призрачным стандартам и иллюзорному счастью. Но настало время разрушить иллюзии и полюбить себя. Счастье не должно зависеть от того, как ты выглядишь, ведь понятие «красота» весьма субъективно. К сожалению, современное общество активно пропагандирует определенное телосложение как способов решения всех проблем. Очень сложно не попасться на эту удочку и не ввести себя в заблуждение.

Какие ложные представления о красоте нам рисует информационный поток современного глянца:

Худой — значит здоровый;

Только с помощью диет и спорта можно добиться успеха;

Полный — значит ленивый, безвольный и непривлекательный;

Девушка с большим бюстом и глубоким декольте легкомысленна и глупа;

Толстый — значит забавный и несерьезный.

Можно бесконечно перечислять личностные характеристики, которые нам ошибочно приписывают на основе тела и внешнего образа. Ошибочно считать, что тело— это отражение личностных качеств. Глупым было бы предполагать, что худые и высокие писательницы пишут бестселлеры, а полные ни на что не способны. Вес никак не влияет на таланты и эффективность работы.

Но мы сами часто ловим себя на крючок, оценивая человека в соотношении «внешность — характер». Ведь так много интересных, интеллектуально развитых и творческих людей, не обладающих идеальными формами. Все стереотипы рушит сама актриса «Красотки» Эми Шумер . Девушка в реальной жизни является одновременно сценаристом, стендап-комиком и продюсером.

Уже в 2015 году Эми была включена в список ста самых влиятельных людей года по мнению известного всем журнала TIME , а в 2016 стала первой женщиной, вошедшей в список «10 самых высокооплачиваемых комиков». Многие знают актрису по комедийному скетч-шоу «Внутри Эми Шумер», успешно транслируемому на американском телевидении уже целых 5 лет.

Девушка признается, что самой тяжелой частью трансформации героини была работа над образом, когда Рене вела себя неуверенно и глупо. Эми сложно понять, как можно не ценить себя настоящую и зависеть от шаблонного мнения окружающих.

Интересные факты об Эми Шумер:

Актриса вышла замуж за знаменитого шеф-повара Криса Фишера 13 февраля, хотя всегда говорила, что еще не в том возрасте, чтобы создавать семью. Влюбленные сыграли свадьбу на океанском побережье Малибу;

Эми написала книгу под шутливым названием «Девушка с татуировкой на пояснице», ставшей бестселлером в 2016 по версии Нью-Йорк Таймс

Девушка была сценаристкой и главной героиней комедии «Девушка без комплексов», заработавшей 2 номинации Золотого Глобуса.

Поклонников очень подкупает непосредственность и бесстрашие Эми. Режиссер «красотки на всю голову» Эбби Кон признался, что было бы сложно добиться нужного эмоционального эффекта, если бы актриса слишком беспокоилась о том, насколько выгодно и хорошо она смотрится в кадре каждой сцены.

Немного бодипозитива

Связь между размерами тела и личными качествами искусственна и навязана обществом. Нельзя обрести счастье, наклеив ресницы и скинув пару кило. Истинная красота внутри — это обаятельность, харизма и даже чувство юмора.

Как понять, что мы начинаем оценивать себя неправильно:

Ты все время считаешь калории, разрабатываешь планы диет и записываешь свои неудачи;

Ты оцениваешь себя в зависимости от неудач в спорте, коришь за пропущенную тренировку и съеденное пирожное;

Пара килограммов портит тебе настроение на весь день и вызывает панику с чувством вины;

Пора покончить с «фитнесом головного мозга»! Отвлечься от токсичных мыслей можно, расширив сферу интересов и хобби. Можно заняться тем, что действительно хорошо получается и приносит радость. Ведь никому на самом деле нет дела, сколько конфет мы съели или какой марки помада в нашей сумочке.

В основе бодипозитива лежит искусство быть собой и принимать себя любой. Это путь, длиною в жизнь, который никогда не кончится. Что может быть интересней изучения своих достоинств? Истинных, а не ложных и навязанных обществом.

Делайте это каждый день:

Хвалите себя за маленькие достижения, ведь именно небольшие шаги приводят к невероятным результатам;

Делайте комплименты себе и друзьям, не акцентируя внимание на внешности. Ведь поощрения заслуживает доброта, искренность и честность, а не стальной пресс и пухлые губы;

Смотрите на себя в зеркало с благодарностью и больше улыбайтесь, это обязательно улучшит настроение;

Позвольте себе быть естественной и отпустите мысли о взъерошенной слегка прическе или отсутствии макияжа;

Не бойтесь чье-либо оценки, ведь вы знаете, в чем действительно ваша ценность. А именно в том, что вы есть!

Любая девушка не является чьей-то собственностью, она принадлежит сама себе. Как можно позволить кому-то диктовать ей правила и внушать неуверенность. Ни государство, ни друзья, ни коллеги, ни даже родители не в праве обесценивать наши достижения, указывая на мнимые недостатки.