Излишняя наигранность, безвкусный фон и другие ошибки на свадебных фотосессиях, за которые потом будет стыдно

Собираешься надеть подвенечное платье или просто интересуешься свадебной фотографией? Тогда тебе стоит знать главные ошибки фотографов, которые снимают пары перед бракосочетанием.

Конечно, некоторые фейлы незаметны на первый взгляд. Они проявляются с годами, с замечаниями родственников и подписчиков в социальных сетях… Даже селебрити не обходят стороной неудачные кадры. Правильные примеры фото смотри в галерее, а подробности и разбор ошибок читай в статье.

Неправильный фон Казалось бы, найти фон — что может быть легче? Фотографы утверждают, что простой однотонный фон считается одним из самых выигрышных. Зеленый парк, озеро или местные достопримечательности — идеальный вариант, который особенно сейчас, летом, использовать проще всего.

Однако многих пугают непогода или случайные прохожие. В результате выкупаются целые студии, а чтобы немного скрасить съемку, добавляется реквизит. Все это делает кадры абсолютно безвкусными.

Безусловно, мы не призываем отказываться от съемки в помещении. Просто готовиться к ней придется более ответственно. И прежде всего найти профессионального фотографа, который не раз работал со студиями, и поинтересоваться, знает ли он азы построения правильного освещения. Единственный способ проверить фотографа на качество заранее — посмотреть его портфолио. Но тут уж и ты должна понимать, что выглядит стильно, а что вообще не должно выставляться на всеобщее обозрение.

Неудачные позы

Здесь тоже просится оговорка: искать лучший кадр методом проб и ошибок — нормальная история. Совсем другое дело, когда молодожены (особенно девушки) по собственной воле выбирают неудачные кадры. Свадьба — волнительное время, и часто мы подвержены эмоциям. И как итог — неосознанно выбранные кадры, за которые потом дико стыдно.

Что на этом фото не так? Присмотрись к положению объектива. Для девушек особенно проблематична съемка с нижней точки. Кажется, что такой метод позволяет добиться стильных кадров, но на самом деле он лишь прибавляет лишних килограммов и делает общий вид грубым.

Честно говоря, главный элемент любой свадьбы вовсе не жених, а платье! Ладно, это мы так шутим, но, как говорится, в каждой шутке…

Платье — основной элемент торжества, который должен быть запечатлен наилучшим образом. Проблема в том, что для фотографа головная боль — снять фактуру наряда. Часто свадебное платье на фото выглядит обыкновенным белым пятном.

Здесь очень важно найти правильный свет. Дневное освещение, как всегда, самый лучший помощник.

Наигранные эмоции

Если в условиях обычной съемки из непрофессиональных моделей не вытянешь эмоций, то на свадебной фотосессии все меняется ровно до наоборот. Нарочитая серьезность или наигранные улыбки — ты даже не представляешь, как тяжело будет смотреть на них в будущем.

Расслабься и получай удовольствие от общества с любимым человеком. Вспомни, что скоро тебя ждет одно из самых значимых и веселых событий в жизни, и настоящие, искренние эмоции навсегда запечатлятся на снимках.

Не цена платья и даже не место съемки отличают одни свадебные фотосессии от других. Детали — вот что создает уникальность всей работы. И если до этого мы критиковали подход Алены Водонаевой к съемке, то здесь телеведущую можно только похвалить.

Во-первых, выбран более живописный фон, во-вторых, живописности добавляет винтажный автомобиль, который отлично сочетается с нестандартными образами молодоженов.

Незнание гостей

Напоследок вспомним о том, что немаловажную роль в оформлении свадебного фотоальбома играют снимки венчания. И самое страшное здесь по завершении праздника получить от фотографа кипу снимков дальних родственников и лишь парочку фотографий близких подруг.

С самого начала нужно рассказать и показать фотографу, кого именно стоит ловить в кадр, а кого оставить в покое за свадебным столом. Он вряд ли спросит, а смотреть на снимки с ноунеймами предстоит только тебе и твоим недоумевающим близким…

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Фото: Instagram, Global Look Press