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Лунный посевной календарь на 9 июня 2018 года
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Лунный посевной календарь на 9 июня 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
25 лунный день, убывающая Луна в Овне.
Знак Овна
Если после уборки ранних культур освободились грядки, можно продолжать начатые накануне посевы зелени. Или заглянуть в полезные советы по организации севооборота, и чуть позже засеять их более нужными вам культурами.
Отличная пора для работ с землей: мульчируйте междурядья на земляничных плантациях, приствольные круги деревьев и кустарников, посадки баклажанов и перца, и обязательно — томатов (профилактика фитофтороза).
Хорошая пора для борьбы с вредителями и профилактики болезней — обработки дадут максимальный эффект. Чтобы не навредить зреющим плодам, используйте безопасные для человека методы (биопрепараты, народные средства). Если без химии никак не обойтись — обязательно учитывайте срок ожидания. Кстати, запаситесь нашатырным спиртом, зеленкой и марганцовокислым калием — они не единожды пригодятся. Новичкам сложно разобраться в обилии препаратов, особенно если болезней и вредителей на участке много, но заливать сад и огород мощными инсектицидами и фунгицидами — не выход! Оптимальный вариант решения проблемы — поступить в Школу защиты растений: под руководством профессионалов вы легко справитесь с ситуацией любой сложности.
Если надо выкорчевать пень, постарайтесь сделать это сегодня. Корягу не спешите отправлять на свалку — живописные корни будут хороши в рутарии (отличный садовый декор: стильно, современно, поливы и прополки не нужны =)
По возможности не вносите подкормки, не проводите полив. От посевов, посадок и пересадок (пикировки) сегодня лучше воздержаться. Не рекомендована обрезка, пасынкование.
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