Сравнение цен на продукты в России и Черногории

Говорят, продукты у нас дороже, чем на Украине везде. Но так ли это? Я зашёл в обычный черногорский универсам, и пока не спалили, нащёлкал для сравнения.

Балканы считаются одним из самых недорогих регионов Европы. Не зря здесь толпами трутся наши соотечественники, чему подтверждение — вывески на русском языке. Но вот священный продукт любого либерального блохера стоит почему-то дороже, чем во враждебных натовских гишпаниях. Хотя местная рабсила в два раза дешевле западноевропейской. Парадокс!

Обычные Гауда и прочие «пошехонские» стоят 5,5−8 евро — чуть дороже, чем в России. За эту же цену я покупал в Испании вполне приличный полутвердый сыр.

Чё там с молочкой? 0,79 евроцента — это 60 руб. Я беру обычно по 40−45руб, то есть почти в половину дешевле. Понятно, что можно найти и по 80−100руб, но непонятно, чем это молоко будет лучше. Наверное, рекламными бюджетами.

Местный «молодой сыр» — это по сути тот же творог. По акции можно взять самый нежирный по 2 еврика, и это единственное неплохое предложение, чуть дешевле российского. Правда, вкус у него не ярко выражен. Но вот качественные уже сильно дороже…

Овощи. Картоха от полуевро до евро! У нас — чуть дешевле, но ненамного. Остальные я не стал перечислять, потому что цена сильно зависит от сезона. Но помидоры местные гораздо лучше наших межсезонных пластмассовых.

Запиваем еду соками. Если 100-процентные, то всегда гораздо больше евро, приближено к нашим 100 рублям, то есть процентов на 20 дороже, чем в России. Впрочем, цена под 2 евро за пакет — не редкость.

Всякое дерьмо в пластиковых бутылках тоже не дешёвое по нашим меркам.

За что ни возьмись — подсолнечное масло, макароны — всё чуть дороже, чем в России! Надо нам ещё сильнее уронить отечественный «деревянный», чтобы почувствовать жалость к бедным, несчастным жителям загнивающей Европы…

Спиртное я не употребляю, поэтому даже не знаю, дороже ли водка-пиво у нас, или нет. Ваше мнение?

Вотка без мяса — деньги на ветер! Но стоило мне подойти к прилавку мясника, как он меня тут же и спалил. Строго попросил не снимать. В России я бы закатил скандал, ведь у нас свободная страна и в магазах можно снимать что хочешь. А на Балканах — хрен его знает. Поэтому только курица:

150р/кг за целую тушку — это опять немного дороже российских цен. У нас это же можно купить за 120р. Обычное же мясо стоит примерно 5−6 евро за кило.

Короче, даже в магазинах «дешёвых и бедных евростран мы чувствуем себя как ницшеброды, переводя в уме ихенные евро в советскую валюту. Да и тайские баты, кстати, тоже. Сидите-ка вы, друзья, дома, экономьте! Ну, или езжайте в Анапу или Сукко. Вас там ждут знакомые, дорогие сердцу столовые и сетевые Диксёрочки. На большее вы (мы?) не заработали.