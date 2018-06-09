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Джессика Честейн назвала Ким Кардашьян гением, а клан Кардашьян — самыми влиятельными женщинами в мире
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Джессика Честейн назвала Ким Кардашьян гением, а клан Кардашьян — самыми влиятельными женщинами в мире 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Семейство Кардашьян можно любить или ненавидеть, но факт остается фактом — именно у этих реалити-звезд сегодня очень много влияния в соцсетях, многомиллионная армия фанатов и целая бизнес-империя. Вот и Джессика Честейн в новом интервью The Hollywood Reporter признала «заслуги» звездного семейства — Ким Кардашьян актриса назвала «гением», а всех представительниц клана Кардашьян вместе — самыми влиятельными женщинами современного общества.
В особенности Джессике запомнился один из эпизодов реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором показывали какой-то тренинг по работе с медиа — актриса была впечатлена тем, что Ким настояла на том, чтобы в этом тренинге поучаствовали все члены клана Кардашьян. «Мы сразу видим, что она на самом деле очень умный человек — и вдобавок учится контролировать свою жизнь, то, как эту жизнь отображают в медиа. Конечно, у нее уже есть этот контроль, но в медиа, в современном обществе это особенно важно».
Фотосет с Джессикой для The Hollywood Reporter:
попкорнnews
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