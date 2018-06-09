3 простых и модных аутфита для тренировок на свежем воздухе

В разгар летнего сезона тренировки на свежем воздухе особенно доставляют. В общем, ради такого однозначно стоит приодеться.

Для утренней пробежки

Если вы все еще планируете начать бегать с понедельника, мотивируйте себя к действиям с помощью классной экипировки. Помимо новомодных тайтсов и кроссовок серьезность намерений лишний раз подчеркнут часы с функцией шагомера: новые G-Shock S Series, к примеру, не только зафиксируют ежедневную активность, но и при случае напомнят, что вы давно не бегали.

Бра, легенды и ветровка, всё Victoria's Secret, кроссовки Puma, часы G-Shock S Series, Casio

Для кроссфита и стретчинга

Трендовые функциональные тренировки летом перекочевывают в парки, и поскольку большинство таких занятий можно посетить в свободном режиме, этим грех не воспользоваться. Учитывая, что фитнес-сеты под открытым небом могут быть самыми разными, позаботьтесь об удобстве одежды. Вариант на любой случай: легкий бра, легинсы, ветровка на случай резкого похолодания и кроссовки с хорошим уровнем амортизации и фиксации стоп. К слову об обуви, Nike недавно перевыпустили свои легендарные беговые кроссовки Pegasus, которым, на минуточку, уже 35 лет.

Куртка adidas Originals, бра adidas, легинсы Onzie, кроссовки Nike, часы G-Shock x YU NAGABA, Casio

Для самостоятельных активностей

Если вы сами знаете, что делать и привыкли в три подхода отжиматься от скамейки, подбирайте одежду, в которой не стыдно выйти в прямой эфир Instagram (и хорошо впитывающую влагу, по возможности). Последней, кстати, марка Uniqlo посвятила целую линейку Airism.

Топ Airism, Uniqlo, куртка Victoria's Secret, шорты Zasport, кроссовки New Balance, наушники Rombica, фляга S'well