Если лабрадор ненасытен, как Робин-Бобин-Барабек

Скажете — такого не бывает? Очень даже бывает. Да и вообще, любимого питомца всегда хочется побаловать. Хозяин четырехлетнего лабрадора-ретривера Глаши Александр — живой тому пример.

Глаша — прелесть. Умница, красавица, не собака — мечта. Как не угостить лакомством любимую собаку? Но крошечка за крошечкой и вкусняшка за вкусняшкой, и со временем Глашино пристрастие к еде стало вызвать опасения. Складывалось впечатление, что у нее отсутствует чувство насыщения: Глаша постоянно просит корм, клянчит еду со стола и подбирает все съедобное, а с ним и не очень съедобное, на прогулке.

Не так давно Александр заметил, что у Глаши настоящее ожирение: если раньше она спокойно бегала с Александром и его дочерью, когда они катались на велосипедах, то сейчас собака не может пробежать и полкилометра — начинается одышка, Глаша еле идет. Проблему надо было решать, и хозяин обратился за помощью в проект НТВ «Кто в Доме хозяин?».

Зоопсихолог и ведущий программы Виталий Орлов подтвердил, что Глаша страдает от ожирения, и если не начать принимать меры, то она может не прожить и трех лет. При таком диагнозе у животного в какой-то момент начнутся проблемы с суставами, конечностями, иммунной системой, печенью и сердцем. Чтобы спасти лабрадора Виталий посоветовал прекратить подкармливать Глашу, а хозяйскую любовь выражать через игру. Он обучил собаку из пяти предметов выбирать и приносить тот, который назвал хозяин. Также Глаше придется соблюдать строгую диету: корм надо сократить вдвое, кроме того дважды в неделю давать собаке только обезжиренный кефир.

Физические нагрузки необходимо вводить постепенно: сначала просто ходить, поскольку бегать толстой собаке вредно, а потом постепенно увеличивать интенсивность тренировок. А для того, чтобы любимица не подбирала все подряд на улице, специалист порекомендовал Александру приучить собаку во время прогулки держать в пасти игрушку. Так хозяин всегда сможет контролировать ситуацию: упала игрушка — значит, нужно обратить внимание.

Получится ли у Александра воспользоваться советами Виталия, зрители НТВ узнают в воскресенье, 10 июня, в новом выпуске проекта «Кто в Доме хозяин?». Он начнется в 09:10.