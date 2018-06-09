20 способов остаться в истории, придумав оригинальную подпись для надгробия

Последние слова людей остаются с их близкими надолго, но память рано или поздно исчезает, а высеченное в камне остается на многие годы. Если вас после смерти не кремируют и не поместят останки в урну, то похоронят в земле, а это означает последний шанс развлечь тех, кто будет проходить мимо. Вот список смешных эпитафий на надгробиях, доказывающих, что чувство юмора живет вечно.

Источник: Bored Panda

«Я же говорил, что болею».

«Если ты это видишь, значит, стоишь на моей груди».

«Ветеран Вьетнама и гей. На войне меня наградили медалью за убийство двух человек и уволили за любовь к одному».

Рождественское печенье от мамы. Крем: чашка сахара, полчашки маргарина. Добавить два яйца, чайную ложку ванили, три чашки муки, три чайные ложки разрыхлителя, чайную ложку соли. Охладить и раскатать тесто. Выпекать при 180 градусах».

В оригинале — рифмованное четверостишие. Подстрочный перевод: «Дядя Уолтер любил тратить деньги. В итоге потратил их все. Но у него был виски и была жена. И он радовался жизни».

«Подумай обо мне и улыбнись».

Подпись с игрой слов, ее можно прочитать двумя способами: «Артур Спанкс, его жена Катерина» или «Артур шлепает свою жену Катерину».

«Черт, тут внизу темно».

«Сюзан Мелоди Бланчард, ей было предназначено стать женщиной, у которой слишком много кошек».

«Освободи свое тело и душу. Раскрой свои мощные крылья. Поднимись в самые высокие горы. Подними ноги в воздух. Теперь ты можешь жить вечно — или вернуться на Землю. Если только тебе не понравится там, куда ты попал. От друзей, которые по тебе скучают». Первые буквы строчек складываются в матерное выражение.

«Меня привели сюда, не предупредив, что меня ждет, и забрали без моего согласия».

«Дерьмо случается».

«Идите отсюда, я сплю».

«Здесь лежит Джон Йест (фамилия совпадает со словом «дрожжи». — Прим. ред.). Простите, что не поднялся».

«Вот и все, ребята» (фраза, завершавшая мультфильмы Warner Bros.) Это могила актера Мела Бланка, «человека тысячи голосов», который озвучил многих персонажей мультфильмов этой студии.

«Недалеко от этого места 80-летний Сэмюэль Уайтмор 19 апреля 1775 года убил трех британских солдат. Его ударили штыком и оставили умирать, но он оправился и дожил до 98 лет».

Отверстия в камне складываются в слово «Мертв».

«Мы наконец нашли в Джорджтауне место для парковки».

«Здесь лежит атеист. Как дурак с мытой шеей, собрался, а пойти некуда».

«Теперь я знаю то, чего не знаете вы».

«Удалось вырастить четырех красивых дочек с одной ванной и сохранить любовь».