20 способов остаться в истории, придумав оригинальную подпись для надгробия 

Последние слова людей остаются с их близкими надолго, но память рано или поздно исчезает, а высеченное в камне остается на многие годы. Если вас после смерти не кремируют и не поместят останки в урну, то похоронят в земле, а это означает последний шанс развлечь тех, кто будет проходить мимо. Вот список смешных эпитафий на надгробиях, доказывающих, что чувство юмора живет вечно.
Источник: Bored Panda
«Я же говорил, что болею».
«Если ты это видишь, значит, стоишь на моей груди».
«Иисус позвонил, и Ким ответила».
«Ветеран Вьетнама и гей. На войне меня наградили медалью за убийство двух человек и уволили за любовь к одному».
Рождественское печенье от мамы. Крем: чашка сахара, полчашки маргарина. Добавить два яйца, чайную ложку ванили, три чашки муки, три чайные ложки разрыхлителя, чайную ложку соли. Охладить и раскатать тесто. Выпекать при 180 градусах».
В оригинале — рифмованное четверостишие. Подстрочный перевод: «Дядя Уолтер любил тратить деньги. В итоге потратил их все. Но у него был виски и была жена. И он радовался жизни».
«Подумай обо мне и улыбнись».
Подпись с игрой слов, ее можно прочитать двумя способами: «Артур Спанкс, его жена Катерина» или «Артур шлепает свою жену Катерину».
«Черт, тут внизу темно».
«Сюзан Мелоди Бланчард, ей было предназначено стать женщиной, у которой слишком много кошек».
«Освободи свое тело и душу. Раскрой свои мощные крылья. Поднимись в самые высокие горы. Подними ноги в воздух. Теперь ты можешь жить вечно — или вернуться на Землю. Если только тебе не понравится там, куда ты попал. От друзей, которые по тебе скучают». Первые буквы строчек складываются в матерное выражение.
«Меня привели сюда, не предупредив, что меня ждет, и забрали без моего согласия».
«Дерьмо случается».
«Идите отсюда, я сплю».
«Здесь лежит Джон Йест (фамилия совпадает со словом «дрожжи». — Прим. ред.). Простите, что не поднялся».
«Вот и все, ребята» (фраза, завершавшая мультфильмы Warner Bros.) Это могила актера Мела Бланка, «человека тысячи голосов», который озвучил многих персонажей мультфильмов этой студии.
«Недалеко от этого места 80-летний Сэмюэль Уайтмор 19 апреля 1775 года убил трех британских солдат. Его ударили штыком и оставили умирать, но он оправился и дожил до 98 лет».
Отверстия в камне складываются в слово «Мертв».
«Мы наконец нашли в Джорджтауне место для парковки».
«Здесь лежит атеист. Как дурак с мытой шеей, собрался, а пойти некуда».
«Теперь я знаю то, чего не знаете вы».
«Удалось вырастить четырех красивых дочек с одной ванной и сохранить любовь».