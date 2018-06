79-летний всадник упал в обморок во время парада на глазах Елизаветы II

79-летнего британского лорда Чарльза Гатри доставили в больницу, после того, как он упал в обморок прямо на лошади во время парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II . Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 9 июня во время парада. Лорд, возглавлявший одно время британскую гвардию, сидя на коне проезжал за Букингемским дворцом, когда начал терять сознание. Сообщается, что ехавшие рядом офицеры пытались его удержать, однако сделать это им не удалось.

Из-за несчастного случая, церемонию пришлось ненадолго задержать. Но поскольку состояние пострадавшего лорда оценивается как стабильное, прерывать торжество не пришлось. Что стало причиной обморока — не уточняется, однако по одной из версий этому могла поспособствовать жаркая погода.

92 года британской королеве Елизавете II официально исполнилось 21 апреля. Тогда день рождения она праздновала в узком кругу семьи. Однако публично дата отмечается во вторую субботу июня. В честь этого парадом перед монаршей особой прошли более тысячи британских военных.

Фото: Daily Mail

96-летний супруг королевы принц Филипп на праздник не прибыл. Так как еще в 2017 году он решил больше не принимать участия в публичных мероприятиях. Однако своим появлением Елизавету II порадовали принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились в середине мая.

Фото: Daily Mail

Герцогиня Кембриджская Кейт, супруга принца Уильяма , и герцогиня Корнкольская Камилла, супруга принца Чарльза , прибыли вместе на одном экипаже. Их мужья прибыли на мероприятие верхом.

The Trooping the Colour parade which marks the Queenʼs official birthday is underway in London. The Queen and Duke and Duchess of Sussex, Harry and Meghan arrived in open top carriages. #TroopingtheColour #QueensBirthdayHonours https://t.co/YHGc0NYNxv pic.twitter.com/lu07iUua4c

