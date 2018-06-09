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Более тысячи британцев по решению Елизаветы II удостоены Ордена Британской империи
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Более тысячи британцев по решению Елизаветы II удостоены Ордена Британской империи 

ТАСС 1 час назад
Фото: News.ru
ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Более тысячи британцев по распоряжению королевы Великобритании Елизаветы II удостоены рыцарского Ордена Британской империи, вручение которого приурочено к празднованию официального дня рождения главы Соединенного Королевства. Основные торжества по случаю 92-летия британского монарха проводятся в субботу в Лондоне.
Актриса Кира Найтли стала офицером ордена за заслуги в драматическом искусстве и благотворительную деятельность. Ее коллега Том Харди получил более высокий класс награды, став ее командором. Обладательница двух премий «Оскар» актриса и сценарист Эмма Томпсон получила титул дамы Британской империи.
Кроме того, распоряжением королевы Великобритании рыцарями Большого креста (наивысшего класса ордена) стали бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш, экс-глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марк Роули, а также лауреат Букеровской и Нобелевской премий британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.
Офицерами ордена среди спортсменов стали чемпион мира по боксу по четырем престижнейшим версиям Энтони Джошуа, футболист «Борнмута» и бывший игрок сборной Англии Джермейн Дефо.
Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V, который приходится дедом нынешней королеве Елизаветы II.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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