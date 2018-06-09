Почему Елизавета II отмечает два дня рождения

Сегодня королева Елизавета II официально празднует свой день рождения. Фактически, ей исполнилось 92 года ещё 21 апреля, однако именно сегодня этот праздник отмечает вся страна. Как правило, на второй день рождения королевы проходит традиционный военный парад.

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Те, кто активно следит за жизнью королевской семьи, могли заметить, что королева каждый год отмечает день рождения в разные дни. Так, в прошлом году празднование прошло 17 июня. Дело в том, что королева старается выбрать тот уикенд, который страна сможет посвятить празднованию.

Изначально Елизавета II отмечала свой день рождения во второй четверг июня, в тот же день, что и её отец Король Эдвард VII, который и дал начало традиции двух дней рождения. Сам король при этом родился в ноябре и решил, что в это время для празднования на улице слишком холодно.

Впервые Елизавета II изменила дату официального празднования своего дня рождения в 1959 году и перенесла её на вторую субботу июня, что и стало традиционной датой.

9 июня стало известно, что в прошлом месяце королева успешно перенесла операцию по удалению катаракты. В связи с этим она на протяжении нескольких недель на всех публичных мероприятиях появлялась в солнечных очках.