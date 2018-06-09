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Дарья Клюкина в депрессии после расставания с Кридом
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Дарья Клюкина в депрессии после расставания с Кридом 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
На прошедшей премии МУЗТВ все ждали появления Егора Крида в компании Дарьи Клюкиной, однако Холостяк появился на дорожке с родителями. По слухам, изначально Егор хотел пойти с Дашей, но передумал в последний момент, чтобы не подливать сплетен в их без того сложные отношения!
Говорят, именно поэтому сегодня Даша выложила странный пост со словами: «Настроение сесть в тачку и уехать куда глаза глядят». За кулисами премии сегодня обсуждали и шептались, что Клюкина очень расстроилась, что не смогла в с Егором пройтись по дорожке!
Более того, некоторые поговаривали, что Даша в депрессии после финала проекта, от накопившейся усталости и не понятных отношений с Егором Кридом. «Дарья много работает, чтобы забыть Крида, естественно каждая девушка может быть слабой и иногда грустить, но главное, что она хочет стать абсолютно самостоятельной личностью в шоу-бизнесе» — рассказал сегодня один знакомых Клюкиной!
Редакция, советует Даше беречь себя, взять билеты к морям и улететь релаксить, а заодно выспаться и набраться новых сил!
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