Дарья Клюкина в депрессии после расставания с Кридом

На прошедшей премии МУЗТВ все ждали появления Егора Крида в компании Дарьи Клюкиной , однако Холостяк появился на дорожке с родителями. По слухам, изначально Егор хотел пойти с Дашей, но передумал в последний момент, чтобы не подливать сплетен в их без того сложные отношения!

Говорят, именно поэтому сегодня Даша выложила странный пост со словами: «Настроение сесть в тачку и уехать куда глаза глядят». За кулисами премии сегодня обсуждали и шептались, что Клюкина очень расстроилась, что не смогла в с Егором пройтись по дорожке!

Более того, некоторые поговаривали, что Даша в депрессии после финала проекта, от накопившейся усталости и не понятных отношений с Егором Кридом. «Дарья много работает, чтобы забыть Крида, естественно каждая девушка может быть слабой и иногда грустить, но главное, что она хочет стать абсолютно самостоятельной личностью в шоу-бизнесе» — рассказал сегодня один знакомых Клюкиной!

Редакция, советует Даше беречь себя, взять билеты к морям и улететь релаксить, а заодно выспаться и набраться новых сил!