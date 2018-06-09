Летний киносеанс: забавные факты о попкорне

СодержаниеЭкскурс по страницам историиПопкорн и кино: то, о чем вы не зналиПопкорн и диета: во что невозможно поверитьПопулярно о составе: много пользы и ложка дегтяИ еще 7 интересных фактов

«Пойдем в кино!» — с этих слов начинается увлекательный детский праздник и прекрасный отдых для взрослой компании. Смотреть сюжеты, развернувшиеся на большом экране, — не просто интересно, это отлично расслабляет и тонизирует, добавляет адреналин и успокаивает. Все зависит от того, какой вы выбрали фильм.

И только одно остается неизменным — воздушная кукуруза, без которой сложно представить летний киносеанс!

Экскурс по страницам истории

Самые древние раскрывшиеся зерна воздушной кукурузы, из которой сегодня готовят попкорн, были обнаружены в пещере, расположенной в Нью-Мексико на Юго-Западе США. По оценкам исследователей, зернам было 5600 лет. Интересно, что в той же пещере была найдена фигурка женщины, волосы которой венчал венок из зерен кукурузы.

В Европе початки воздушной (или как ее еще называют — лопающейся) кукурузы появилась благодаря испанскому мореплавателю Христофору Колумбу. В 1492-м году, когда он прибыл в Америку, он увидел, что попкорн не только использовали в качестве пропитания, но и наделяли невероятными свойствами. По внешнему виду раскрывшихся зерен предсказывали судьбу.

Массовое производство попкорна на родине продукта — в США было налажено только в 1885-м году. Произошло это с подачи изобретателя Чарльза Криторзома. Это он придумал первую передвижную машину для изготовления попкорна. А в конце девятнадцатого века предприимчивые торговцы стали продавать дешевое, но вкусное лакомство прямо на улице. Успех был ошеломительный, продажам того времени могли бы позавидовать современные маркетологи! Попкорн стоит копейки, благодаря чему, его могли позволить себе даже бедные слои населения.

Попкорн и кино: то, о чем вы не знали

Когда процессия уличных торговцев переместилась с улочек городов непосредственно на площадки возле кинотеатров, владельцы заведений подняли бурю негодования. Они считали, что воздушная кукуруза будет отвлекать зрителей от просмотра кинофильмов. Понадобилось много времени, чтобы доказать обратное.

В самих кинотеатрах пикантную закуску с соленым либо сладким вкусом стали продавать в 1912-м году. И это, пожалуй, было одним из самых продуманных решений. Дело в том, что выручка от приобретения кукурузы в несколько раз превышала стоимость билетов в кино. Поэтому владельцы заведения неплохо на этом зарабатывали.

Так, чтобы приготовить большой пакет попкорна требуется всего горсть зерен кукурузы. Несложно представить материальную выгоду и перспективы от продажи лакомства!

А вы знали?

Больше всего попкорна люди покупают перед просмотром триллеров и ужасов. С точки зрения психологии это объясняется тем, что жевание закуски успокаивает и снимает стресс.

Попкорн и диета: во что невозможно поверить

Специалисты Американской Диетической Ассоциации говорят о том, что попкорном можно заменить хлебобулочные изделия во время диеты и это приведет к лучшему контролю над весом. В это сложно поверить, поскольку мы считаем эту закуску очень калорийной и даже вредной едой. Неужели это не соответствует действительности?

Дело в том, что воздушная кукуруза, из которой готовят любимое многими лакомство, калорийна не сама по себе, а ее делают такой добавки, которые используются при изготовлении попкорна — в первую очередь, растительное масло и сладкий наполнитель. Поэтому попкорн «без всего» действительно может служить альтернативой хлебу — за счет создания ложного чувства насыщения — ведь это очень объемный продукт, который моментально заполняет желудок.

На заметку!

С распространением телевизоров интерес к попкорну как к продукту питанию — несколько угас. Люди стали чаще оставаться дома и реже выбираться в кино. Популярность вернулась к попкорну, когда в магазинах стали продавать зерна кукурузы для приготовления в микроволновой печи.

Популярно о составе: много пользы и ложка дегтя

В зернах воздушной кукурузы больше белка, чем в любом другом злаке, больше железа, чем в мидиях или яйце, и больше клетчатки, чем в соленых крендельках или картофельных чипсах. Впрочем, на этом удивительные открытия не заканчиваются!

В попкорне присутствует много витаминов и минеральных веществ. Например, витамин А, который необходим для сохранения зрения в любом возрасте; витамины группы В, без которых невозможна нормальная работа нервной и сердечно-сосудистой систем; и витамин С — мощный антиоксидант, который положительно влияет на иммунитет, продлевает молодость.

Среди минерального состава хочется отметить калий, который регулирует водно-солевой баланс и сердечный ритм, и магний — обеспечивающий нормальное функционирование сердца и сосудов, и даже золото — необходимое для работы мозга.

И конечно, нельзя забыть о клетчатке. Она стимулирует активную работу кишечника и предупреждает возникновение запоров.

А вы знали?

Почему кукуруза взрывается?

Ради справедливости стоит сказать, что приготовить попкорн можно не из любой кукурузы, а только из специального сорта. Под оболочкой такого зерна содержится много крахмала и вода. При нагревании вода вскипает и разрывает оболочку, а крахмал многократно разбухает, образуя при этом причудливую форму.

Другие сорта кукурузы либо содержат недостаточно крахмала и воды, либо у них очень плотная оболочка, из-за чего зерна не раскрываются.

Значит ли это, что попкорн — исключительно полезная еда, в которой можно себе не отказывать? Нет! Помимо положительных свойств, попкорн славится и «дурными наклонностями»!

Так, по мнению стоматологов, поедание попкорна опасно для здоровья зубов, в особенности, если в них стоят пломбы. Есть попкорн — почти то же самое, что грызть камни, — считают эскулапы.

Есть предостережения относительно употребления воздушной кукурузы и у диетологов. Как бы там ни было, а попкорн — тяжелая углеводная пища. В 100 г продукта — 126 калорий, количество которых увеличивается при добавлении сахара или сиропа и может доходить до 600 ккал на 100 г.

Осторожно!

Те, кто не представляют жизни без попкорна, могут столкнуться с таким заболеванием как «попкорновая болезнь легких». Оказывается, есть и такая! В официальной медицине зарегистрирован случай американца, жителя Денвера — Уэйна Уотсона. В 2007-м году он попал в больницу с необратимыми изменениями в легких, которые вызвали затруднение дыхания. Как оказалось потом, 59-летний мужчина очень любил попкорн и часто готовил его дома в микроволновке, из-за чего концентрация диацетила (ароматизатора, содержащегося в масле для приготовления попкорна) на его кухне была очень высокой, что и вызвало проблемы с дыханием. Американцу удалось добиться компенсации от производителя попкорна в размере 7,2 миллионов долларов.

И еще 7 интересных фактов

1. Научное название сорта кукурузы для приготовления попкорна — Zea Mays Everta.

2. Американские индейцы считали, что в каждом зерне лопающейся кукурузы обитает дух. Когда зерна нагревают, «духи гневаются так, что их дома начинают дрожать, а когда становится слишком жарко, вырываются на свободу, образуя облако пара».

3. Американская певица, автор и исполнитель песен — Мадонна после рождения первого ребенка худела на диете, обязательной составляющей которой был попкорн. Именно благодаря ему она и похудела, — уверена знаменитость.

4. Зерна кукурузы для попкорна могут храниться очень долго. Они практически не имеют срока годности. Но держать их нужно в сухом прохладном месте. Если же хранить их в холодильнике, кукуруза перестанет взрываться. Все потому, что холодильник «забирает» влагу.

5. Попкорн можно использовать в качестве наполнителя для пересылки хрупкого товара вместо шариков из пенопласта. В дальнейшем он может служить кормом для скота.

6. Большая часть мирового оборота взрывающейся кукурузы выращивается в США, и именно американцы едят больше попкорна, чем любая другая нация в мире.

7. Американские педиатры не рекомендуют включать попкорн в питание детей до четырех лет — из-за высокого риска подавиться.

Комментарий экспертаРухшана Валерьевна Неупокоева, врач-диетолог, кардиолог, врач высшей категории

Попкорн — самое известное лакомство кинолюбителей. С английского переводится, как «кукуруза, которая с треском лопается». Однако не всякая кукуруза готова превратиться в этот комочек удовольствия. Для приготовления попкорна нужна кукуруза взрывающаяся.

В чем же польза попкорна?

Начнем с того, что это прекрасный антиоксидант — помогающий оставаться дольше молодым. В попкорне есть клетчатка, которая играет важную роль в нашем пищеварении, нормализует глюкозу в крови, снижает «плохой» холестерин. Стоит отметить наличие витаминов В, С, А, калий и магний, железо, растительный белок, необходимые для поддержания иммунитета, сердечно-сосудистой системы и психологического комфорта. Вот только выбирайте попкорн в чистом виде, без соли и сладких наполнителей, т.к. это может привести к набору веса. Рекомендовано не более 200 грамм этого продукта к употреблению для сохранения стройной фигуры, 2-3 раза в месяц.

Всем приятного аппетита!

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