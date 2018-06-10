Гороскоп с 11 по 17 июня для всех знаков зодиака

Период с 11 июня 2018 не отличается постоянством. Смены настроения будут присущи всем знакам зодиака. На смену апатии придет работоспособность и появится прилив сил. Для соблюдения баланса достаточно выбрать правильную тактику поведения и не забывать про своевременный отдых. Гороскоп направит ваше внимание на те сферы, которые в этом нуждаются.

21 марта — 20 апреля

В период с 11 по 17 июня 2018-го Овна ожидают яркие перемены. Неделя начнется неблагоприятно: вы почувствуете, что энергия на исходе. Причины такого упадка сил связаны с работой и личной жизнью. Возможно, в отношении профессиональной сферы вы стали сдержаннее и пассивнее. Не стоит размениваться на мелочи: беритесь за крупные дела и выполняйте поручения безупречно. Ваше рвение не останется незамеченным. Но не забудьте оставить время и силы для личной жизни. Если вы не одиноки, удивите вторую половинку необычным уик-эндом или неординарным сюрпризом. Если находитесь в ожидании любви — посетите массовое мероприятие, выставку или примкните к компании друзей. Заставляя себя шевелиться и действовать, вы добьетесь невероятных успехов. Самые благоприятные дни недели по гороскопу — выходные.

Телец

21 апреля — 20 мая С 11 по 17-е число Телец почувствует, как улучшились его коммуникативные навыки и возросла тяга к приумножению богатства. И неспроста. Весь месяц, и особенно текущая неделя, будет способствовать приливам новых средств в ваш кошелек. Для того чтобы не упустить удачу, нужно быть осмотрительнее: не увлекайтесь сомнительными сделками. Направьте свой энтузиазм на поиск золотых жил там, где вы компетентны. Если своего бизнеса у вас пока нет, блистайте в офисе, демонстрируя свою подкованность и осведомленность. У людей, ушедших на пенсию, тоже есть шансы увеличить доход: достаточно начать давать частные уроки в областях, где вы являетесь профессионалами. Торговля — еще один способ стать состоятельнее. Самые благоприятные дни по гороскопу: вторник и суббота. День для отдыха: среда.

Близнецы

21 мая — 21 июня

Близнецы почувствуют себя самостоятельной и уверенной единицей, которая способна на многое. Нужно принять во внимание, что такая самоуверенность может оказать негативное влияние на личную жизнь. Вашей второй половинке покажется, что вы не нуждаетесь в ее присутствии. Будьте мягче и сдержаннее: не стоит демонстрировать свое превосходство так рьяно. Тем более если принять во внимание, что уже к выходным ваша энергия иссякнет и появится стойкое желание побыть с любимым человеком наедине. Лучший день для романтического общения — 17-е. Лучшие дни для покорения профессиональных вершин — 12,13,15-е числа.

22 июня — 22 июля

11 июня 2018 года— день, с которого начнется светлая полоса. В личной жизни произойдут перемены к лучшему. Раки почувствуют, насколько они привлекательны, и станут вести себя раскрепощенно и непринужденно. Такой настрой позволит второй половинке сделать серьезный шаг навстречу: многие представители знака получат (или сделают) предложение руки и сердца. Также первый летний месяц позволит наладить отношения с родственниками и реализовать планы, относящиеся к материальной сфере. У многих представителей знака появится желание переехать. Если вы относитесь к этим представителям — не ждите. Все перемены в этот период к лучшему. Самый благоприятный день недели — 16-е.

23 июля — 23 августа

Лев будет подвержен эмоциональным всплескам, особенно 16 и 17 июня, поэтому представителям знака следует быть осторожнее в высказываниях. Несдержанность может привести к ссорам со второй половинкой и родственниками, которые, напротив, будут жаждать общения с вами. Зато в отношении карьеры все будет складываться как нельзя лучше. В вашем обществе захотят быть коллеги и инвесторы, а благоприятное влияние планет позволит вам убедить в целесообразности своих идей даже тех, кто находится в оппозиции. Ловите удачу за хвост в середине недели — возможно, вас ждет повышение по службе или новый успешный проект.

24 августа — 23 сентября

Девам потребуется отдых. Желание уйти в заслуженный отпуск будет овладевать вами начиная с 17 -го числа (и так до конца месяца). С другой стороны, отвлечься от рабочих обязанностей не удастся: слишком много дел вы оставляли на потом в предыдущих периодах. Единственный выход — собрать волю в кулак и, преодолевая апатию, завершить все начатое. После окончания работ вы сможете посвятить время себе и развлечься как следует. В личной жизни все значительно позитивнее: у вас появятся новые романтические отношения. Что касается представителей знака, которые уже обрели свою любовь, то все не менее радужно. В этот период ваши чувства к любимому человеку заиграют новыми красками.

24 сентября — 23 октября

Начиная с 11 июня 2018 года Весы почувствуют тягу к новизне и экспериментам. Выбор поля действия зависит от того, чем увлекается конкретный представитель знака. Результат может быть непредсказуем, но застой энергии требует радикальных действий. Какие-то Весы отправятся в необычное путешествие, другие представители знака найдут креативное увлечение. Словом, чем бы Весы не тешились, лишь бы чувствовали себя нужными и были позитивными. На неделе вас расстроит нехватка финансов, но в начале лета уповать на денежные поступления не стоит. Все будет, но ближе к концу лета. В личной жизни, скорее всего, будут кипеть страсти: и со знаком плюс, и со знаком минус. Постарайтесь сохранить игривый настрой и позитив, тогда ссоры со второй половинкой не оставят и следа.

Скорпион

24 октября — 22 ноября

Скорпионы потребуют свободы и внимания к себе. Если вторая половина не продемонстрирует должного отношения, гнева со стороны Скорпиона не избежать. Представители знака настроены радикально: их самооценка нуждается в подпитке и недостаток уважения со стороны любимого человека может разрушить отношения или привести к серьезной ссоре. В отношении финансов нужно проявить сдержанность. В ближайший период все будет складываться таким образом, чтобы разорить ваши накопления и подтолкнуть к кредитам. Если расходов не избежать, займите деньги у родственников и друзей, которые не потребуют выплаты процентов.

Стрелец

23 ноября — 21 декабря

Стрелец вступает в один из самых динамичных периодов в году. Начиная с 11 июня 2018 года вы можете взяться за серьезные дела и поправить свое финансовое положение. Все планы, которые казались невыполнимыми, могут начать осуществляться прямо сейчас. Если вы оставляли сложные дела на потом, можно вспомнить о них: это касается судебных тяжб, ремонта, переезда. Сейчас Стрельцы открыты к партнерству и могут выдержать серьезную конкуренцию. Коммуникативные навыки улучшаются, а амбиции растут. В этот период следует опасаться только двух дат, 13 и 16 июня — эти дни не подходят для устройства на новую работу и заключения серьезных сделок.

Козерог

22 декабря — 20 января

11 июня 2018 года — день, когда можно начать пожинать плоды своего труда. Сейчас Козерогам не следует напрягаться и нестись вперед сломя голову. Достаточно сосредоточиться на ежедневных обязанностях и привычных делах. Не участвуйте в авантюрах и не настраивайтесь на быстрый заработок. Стабильность придет сама собой и на текущий период жизни финансов будет достаточно. В свободное время уделите внимание своему телу: запишитесь на массаж, посетите бассейн или спланируйте отдых у моря. Ваша нервная система нуждается в перезагрузке, но не агрессивной, а плавной и расслабляющей. После занятий спортом вы почувствуете прилив сил и начнете строить новые планы.

Водолей

21 января — 20 февраля

С 11 июня 2018 года начнется период, который будет связан с серьезными переменами. При этом он не закончится 17 июня, а продлится до конца лета. Гороскоп предупреждает Водолея о том, что нужно включить логику и быть осторожным. Желание перемен будет настолько велико, что представители знака могут сделать не одну ошибку на своем пути. Если же вы подумаете над улучшением собственной жизни холодным рассудком, все получится. Изменения придут в личную и профессиональную жизнь. Водолеев ждут приключения и новые знакомства, поездки, командировки и яркие впечатления. Сейчас у вас достаточно сил и свободы, чтобы осуществить желаемое.

21 февраля — 20 марта

Гороскоп Рыб на эту неделю вполне благоприятен. У представителей знака появятся вдохновение и желание начать романтические отношения. Препятствий для того, чтобы реализовать свой творческий и личный потенциал, не предвидится. Начиная с 11 июня 2018 года Рыбы почувствуют легкость и позитив. Не теряйте времени даром, оно отлично подходит для новых знакомств и проектов, которые связаны с креативом. Ближе к 17 июня Рыбам поступит предложение, связанное с необычным времяпрепровождением. Отказываться от него не стоит. Гороскоп обещает массу приятных впечатлений и ярких эмоций.