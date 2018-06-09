Роза Хутор Party на «Кинотавре»: Летучая в образе голливудской дивы, Кожевникова в ядерно-розовом комбезе и яркое выступление Ян Гэ 

Седьмой день 29-го фестиваля «Кинотавр» завершился громкой вечеринкой Роза Хутор Party.
Некоторые звездные красотки в этот вечер решили, похоже, ослепить абсолютно всех. Так, на пляже гостиницы «Жемчужина» Летучая появилась в образе голливудской дивы: белое платье-футляр, бежевые босоножки и красная помада, Наталья Бардо выбрала серебристое мини с кедами, а Шпица — яркий наряд в пайетках. А вот кто тоже хотел выделиться, но явно перестарался, так это Валерия Кожевникова. Актриса надела ядерно-розовый комбинезон с глубоким декольте и массивные босоножки.
Также отдохнуть и развлечься на вечеринке пришли Ольга Зуева, Оксана Акиньшина, Милош Бикович, Дарья Повереннова, Наталья Лесниковская и многие другие. Помимо изысканных закусок и шампанского, гостей ждал настоящий сюрприз — на сцену вышла звезда «Голоса» и актриса «Гоголь-центра» Ян Гэ, презентовав свой новый альбом.
Больше фото о том, как прошла Роза Хутор Party в рамках 29-го фестиваля «Кинотавр», смотри в нашей фотогалерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru