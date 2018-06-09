В Березниках объявлен сбор волонтёров для поисков 43-летнего мужчины 

Березниковские поисковики объявили сбор неравнодушных волонтёров для поисков 43-летнего мужчины, пропавшего неподалёку от садоводческого товарищества №34.
6 июня Дмитрий Викторович Андреев ушёл из садоводческого товарищества в неизвестном направлении, с тех пор живым его больше никто не видел. Пропавшего мужчину ждут дома жена и ребёнок.
На поиски пропавшего мужчины волонтёры собираются сегодня, в субботу, 9 июня. Место сбора: остановка «площадь Юбилейная» в 12.00.
Необходимы: транспорт, пешие волонтеры, рации, рупоры, сигнальные ракеты, средства от клещей, сух.паек, заряженный мобильный телефон.
Телефон дежурного координатора: +7 902 63 66 488 RU Горячая линия: +7 922 376 000 2 RU.