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В Березниках объявлен сбор волонтёров для поисков 43-летнего мужчины
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В Березниках объявлен сбор волонтёров для поисков 43-летнего мужчины 

АиФ Пермь 59 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Березниковские поисковики объявили сбор неравнодушных волонтёров для поисков 43-летнего мужчины, пропавшего неподалёку от садоводческого товарищества №34.
6 июня Дмитрий Викторович Андреев ушёл из садоводческого товарищества в неизвестном направлении, с тех пор живым его больше никто не видел. Пропавшего мужчину ждут дома жена и ребёнок.
На поиски пропавшего мужчины волонтёры собираются сегодня, в субботу, 9 июня. Место сбора: остановка «площадь Юбилейная» в 12.00.
Необходимы: транспорт, пешие волонтеры, рации, рупоры, сигнальные ракеты, средства от клещей, сух.паек, заряженный мобильный телефон.
Телефон дежурного координатора: +7 902 63 66 488 RU  Горячая линия: +7 922 376 000 2 RU.
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